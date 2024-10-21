父急性心梗進加護病房 柯文哲18日戒護探視

蔡壁如20日證實，柯文哲已在18日戴著手銬到加護病房探視父親。圖為柯日前被提訊，沒戴眼鏡。（記者林伯東／攝影）

民眾黨主席柯文哲 因京華城容積率案遭羈押，傳出父親柯承發住進加護病房，民眾黨發言人戴于文昨表示申請戒護探視。台北看守所回應，因涉及個人隱私，不便說明柯的狀況及是否申請戒護探視，被告或收容人只要符合監獄 行刑法或羈押法，均可提出申請在戒護下返家探視。

有支持者昨在臉書 社群留言，指柯文哲已在上周五（18日）戴著手銬，親自到台大醫院探視父親，還被柯承發同病房的病人家屬看見。戴于文昨受訪時僅表示，家屬有將病危通知交由律師，並代依規定提出戒護探視，「也謝謝大家對柯爸的關心」。

台中市政府顧問蔡壁如昨晚則證實，柯文哲18日夜裡已到加護病房探視父親。蔡壁如說，柯父最近因急性心肌梗塞放了支架，這一、兩天在加護病房觀察，「有朋友把柯爸爸的病歷帶進去給他（指柯文哲）看，律師申請可以出來見爸爸，所以18日半夜有見到、有去看了」。媒體追問，柯文哲是否擔心會見不到父親最後一面？蔡壁如指出，現在病情不清楚，只知道柯文哲有去探視，柯父應還在加護病房。

柯文哲羈押至昨天是第46天。對於申請戒護探視，台北看守所表示，依羈押法23條，被告之祖父母、父母、配偶、子女、兄弟姐妹或配偶之父母喪亡時，得經看守所長官核准戒護返家探視，並於24小時內回所，其在外期間予以計算羈押日數；被告因重大或特殊事故，有返家探視之必要者，經報請監督機關核准後，準用前項之規定。

民眾黨昨天也在臉書發文表示， 萬聖節快到了，但是執政黨搞鬼，不分節日天天來，鬼故事變成你我日常，「賴政府到底在搞什麼鬼」，民眾黨預計27日在台北市愛國東路舉辦「賴政府搞什麼鬼」活動。民眾黨表示，歡迎一起來「抓鬼」。