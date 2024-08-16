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政院前發言人爆接受性招待 賴子弟兵陳宗彥涉貪遭起訴

台灣新聞組／台北16日電
賴清德總統(右)2010年當選首任台南市長時，延攬陳宗彥(左)進市府任職民政局長、新聞及國際關係處長，陳卻在任內涉嫌接受性招待，15日被台南地檢署起訴。(本報資料照片)
賴清德總統(右)2010年當選首任台南市長時，延攬陳宗彥(左)進市府任職民政局長、新聞及國際關係處長，陳卻在任內涉嫌接受性招待，15日被台南地檢署起訴。(本報資料照片)

行政院前發言人陳宗彥涉嫌於2012至2013年期間，擔任台南市政府新聞、國際關係處長和民政局長時，因連姓、王姓酒店業者請託視聽歌唱場所變更使用，以及關說警職人員平調案，接受業者安排性招待二次，台南地檢署偵結，陳雖否認犯行，檢方認為，陳等3人涉不違背職務交付、收受不正利益行為等罪嫌，都予以起訴，並指陳宗彥敗壞官箴，嚴重破壞國家公務員的清廉形象，建請法院從重量刑。

陳宗彥在台南縣市合併前擔任市議員，2010年賴清德當選改制直轄市後首任市長，延攬陳進市府任職。

台南地檢署2012年接獲檢舉連姓、王姓業者容留媒介性交易，涉妨害風化案，2014年4月將兩人起訴，隔年7月連、王分別被判刑1年10月、1年2個月，都獲緩刑兩年，偵辦過程查出連、王疑涉行賄陳宗彥，另簽分案續辦，但2015年以查無不法簽結。

去年前立委陳琬惠爆料陳宗彥在台南市府任職時疑接受性招待，檢方重啟調查，歷時一年半分析通訊監察譯文、相關卷證及訊問陳宗彥等人，檢方認為陳宗彥與連姓、王姓業者涉違反貪汙治罪條例、圖利媒介性交易罪嫌，將3人起訴，而陳宗彥自始否認犯行，未將犯罪不法所得自動繳交，建請法院從重量刑並依法宣告褫奪公權。

陳宗彥表示，此案十幾年前經台南地檢署簽結，台灣高檢署去年重新檢視全案，也認為沒問題，同案件在沒有新事實新證據的情形下，台南地檢署卻推翻先前的認定，將他起訴，他只能到法院努力證明自己的清白。

檢方指出，陳宗彥任職民政局長期間，連姓、王姓業者於2013年5、6月向陳詢問視聽歌唱場所變更使用工程法規，陳答覆及允諾協助處理。

王姓業者於同年12月15日晚間以LINE傳送「明天送經發局簽核，若能縮短經發局跑流程時間最好」、「配合變更登記」等訊息給陳宗彥，陳宗彥隔天指示民政局辦公室助理向經發局詢問該案處理進度，再以LINE向王回報「已請經發加速，後續消防也會追」、「經發已處理好」。

檢方追出陳宗彥因受連、王業者請託，並接受安排酒店女服務生提供性招待共兩次。此外，連、王並媒介「天上人間酒店」等酒店女服務生與陳宗彥性交易共10次，每次向陳宗彥收取性交易費用，並與酒店女服務生對分。

國民黨台南市議員蔡育輝表示，陳宗彥敗壞官箴，更點名時任市長的賴清德總統要出來面對；國民黨立委謝龍介則說，陳宗彥是賴清德的「真正子弟兵」，相當核心，相當意外南檢會起訴陳宗彥，而且請求從重量刑。賴總統建立肅貪反黑的高標準，過去8年胡搞瞎搞的民進黨官員，恐怕已經「剉咧等」。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，尊重檢調對單一個案調查，個案沒人能夠下指導棋，司法應當獨立個案運作。台南市政府則簡短回應「尊重司法，毋枉毋縱」。

賴清德 國民黨 民進黨

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