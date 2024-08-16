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醜聞擋仕途 陳宗彥上月接大同子公司董事

台灣新聞組／台北16日電
行政院前發言人陳宗彥涉酒店業者性招待，遭南檢偵結起訴建請從重量刑。(本報資料照片)
行政院前發言人陳宗彥涉酒店業者性招待，遭南檢偵結起訴建請從重量刑。(本報資料照片)

去年2月捲入性招待醜聞後，前行政院發言人陳宗彥即返回台南，1年半來，行事作風轉趨低調，甚至臉書發文也不到10次；而大同公司上月代子公司大同資產公告，法人董事代表由陳宗彥出任，陳已實際參與董事會運作，昨遭起訴，陳罕見對外發聲，強調會在法院努力證明自己清白。

陳宗彥過去曾任台南市議員、南市府新聞及國際關係處長，民政局長等職，是賴清德台南市長任內的得力左右手，也曾被看好是未來台南市長人選，但隨著性招待醜聞爆發，仕途黯淡。

台北中國時報報導，法人指出，陳宗彥是大同公司找來協助與政府、地方溝通的「橋樑」，目前陳宗彥僅被檢方起訴，到法院判決最少還有2至3年的時間，即使在判決後，陳宗彥仍可上訴，因此陳宗彥可以安心的當完這屆董事。針對陳宗彥遭檢方起訴，大同公司未做出回應，外界則認為起訴到判刑還有上訴的空間，預期大同公司不會撤換董事名單。

而據本報系聯合報報導，監察院調查陳宗彥涉嫌接受性招待「小芸案」報告出爐後，網路熱議「小芸在哪裡？」台南檢方偵辦時追出酒店業者除了安排「小芸」，還有「愛玲」、「愛佳」等人，檢方指出，因「小芸」等人均屬女服務生花名，案發迄今逾10年，經多方查證已去向不明，無法確定「小芸」等人身分。

檢方調查，陳宗彥和王姓業者的LINE對話截圖中，王提「明天務必幫忙一下」等話，某次王先提「視聽歌唱場所變更使用工程」，陳則回「小芸有空嗎？」

而「小芸」在檢方查扣酒店會計記載筆記本出現3次，顯示「小芸」當時確在酒店內工作，當知悉「小芸」不方便時，陳宗彥還問業者「有差不多的嗎？」對方回說「有，一樣地點？」更足證陳宗彥至少接觸過「小芸」並且知悉其外貌身形，才會脫口問有無其他「差不多」水平的小姐，且見面地點與業者顯然有默契，只要講「民生路上，路邊」，出場小姐即可知悉會合的地點。

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