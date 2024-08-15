柯文哲競總收據又見誤登 千元餐費變96萬

民眾黨發言人戴于文。(本報資料照片)

民眾黨主席柯文哲 政治獻金爭議延燒，昨天再爆出申報96萬元(台幣，下同，約2萬9995美元)的素食餐費，民眾黨發言人戴于文表示，此為兩筆款項被「誤登」成一筆，把960元及110元兩筆，直接誤登為960110元，再次證明會計師端木正執行業務登載不實，民眾黨會盡快向監察院補正。

民進黨 台北市議員林延鳳昨在臉書 發文，指柯文哲在選前一周申報96萬元餐費，這種規模不大的店家，96萬元可能是一個月營業額，民眾黨不只是大額發票有問題，連小額都不堪檢驗、臭不堪聞。

戴于文昨晚透過文字表示，監察院網站顯示，購買大愛素食館費用為96萬0110元，經對帳清查找出兩筆收據，一筆為去年9月7日購買110元，一筆為今年1月7日購買960元，會計師受託登打時，誤登為960110元致使外界誤解。

民眾黨副秘書長許甫也在臉書表示，單據都有留存，結果又是誤登，監察院的申報系統，接連輸入兩筆帳目，上一欄輸入110元，下一欄應該輸入960元，但是因為沒有清除，就變成960110元，「競選總部託付的對象，一再讓人感受到天下沒有不可能的事」。