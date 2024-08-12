民主基金會執行長 綠營卡住盧業中 韓國瑜下月迎戰

立法院長兼民主基金會董事長韓國瑜，擬於9月力薦政大教授盧業中（圖）擔任基金會執行長。(本報資料照片)

台灣民主基金會執行長一職未決良久，難產近兩個月。面對外傳綠營方面有意卡關，甚至另有屬意人選，據了解，立法院長兼民主基金會董事長韓國瑜 將正面迎戰，擬於9月親上火線，在董事會力薦政大教授盧業中擔任執行長，不讓執行長一位繼續懸缺。

台灣民主基金會於今年6月19日舉行董事會，確認新董監事人選，及韓國瑜接任基金會新任董事長。至於新執行長一職，韓國瑜早在4月即定調，由擁有外交專業的政大國際事務學院副院長盧業中接任。不過，執行長人事案卻遭綠營董事提議擱置，導致韓國瑜已接任董事長逾50日，執行長仍由原副執行長廖達琪代理。

民主基金會董事長按例由立法院長兼任，過去八年，由於民進黨 皆在立法院取得多數席次，民進黨同時掌握董事長和多數董事，從未在執行長的人選上發生問題；不過，本屆國會朝小野大，先前韓國瑜接任董事長已傳卡關，現在在執行長人選上也出現分歧。

據悉，主要是韓國瑜在6月19日董事會上，因主持立法院會議，向董事會請假，未能在場主持大局，儘管韓國瑜已明示由盧業中接任，綠營董事仍以董事長不在場，無法針對人選做出說明為由，主張擱置人事案。由於民進黨在董事會有優勢席次，當時負責主持會議的外交部長兼副董事長林佳龍也同意該提議。

傳聞執政黨方面無法認同盧業中接任執行長一職，有涉外人士表示，不同意盧業中並非質疑他的專業，而是民主基金會作為國家的二軌外交，希望人選上獲得外交系統的認同，在外交理念上也必須與賴政府一致，貫徹其外交方針。

不過，韓國瑜作為董事長仍堅持盧業中擔任執行長。知情人士指出，民主基金會依法3個月要召開一次董事會，預計下次會議時間為9月，韓國瑜將親自到場召開董事會，並說明提名盧業中擔任執行長的想法、介紹盧業中的專業歷練等，不會因為綠營董事有意抵制就臨時換人。

知情人士分析，執政黨方面不樂意盧業中擔任執行長可能有兩大原因，一是盧業中對民主基金會的運作相當了解，民主基金會雖然資金不大，但受限較少，過去八年資助國內外NGO，懷疑有出現不尋常的情況，包括有兩三個基金會設在同一個地址，卻都拿到補助，相關補助情況如果曝光，可能讓在野黨抓住把柄，也改變現在的遊戲規則；其次，盧業中在國際互動上相對活躍，執政黨可能不樂見由在野黨推薦的執行長有太多表現機會。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）日前在台北舉行年度峰會，有外媒指出，美國國家民主基金會 （National Endowment for Democracy）為其最大贊助者，傳台灣民主基金會也是背後贊助者之一。台灣民主基金會代理執行長廖達琪澄清說，民主基金會絕對沒有捐給IPAC任何錢；有知情人士則認為，民主基金會可能採取的方法可能是化整為零，只贊助個別議員，而非整個組織。

對於新執行長人選遲遲沒有決定，外交部表示，基金會執行長由董事長提名，經董事會同意後遴聘之，尊重基金會董事會的職權和運作。