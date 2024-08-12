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新聞眼／「木可」你不可 選舉爛帳把公開透明打出原形

重磅快評
民眾黨主席柯文哲陷入2024總統大選政治獻金申報瑕疵疑雲。(本報系資料照)
民眾黨主席柯文哲陷入2024總統大選政治獻金申報瑕疵疑雲。(本報系資料照)

民進黨有句政壇名言「綠能你不能」，民眾黨主席柯文哲今後也有江湖傳說「木可你不可」，一本選舉爛帳把「公開透明」打出原形。從此，垃圾不分藍綠白，如果柯文哲帳目傻傻分不清，以後罵民進黨也只能「龜笑鱉沒尾、鱉笑龜粗皮」，五十步笑百步。

民眾黨日前黨慶「火烤柯文哲」，立院民眾黨團主任陳智菡當時大開地獄梗玩笑，提及海基會前董事長鄭文燦生日當天遭桃園地檢署偵查，8月6日生日的柯文哲「會不會怕？」柯文哲生日當天固然沒有變成「下個鄭文燦」，沒想到還是一語成讖，生日剛過就爆發「假帳風波」，柯文哲和民眾黨形象跟著被「炎上」。

媒體人康仁俊11日再爆料，柯文哲大選期間舉辦「KP SHOW」演唱會募款，該活動由「木可」行銷公司主辦，發包給尼奧公司執行，木可公司獲利77萬196元台幣，但柯政治獻金申報帳目上沒有出現過木可公司收走的這筆77萬餘元。前幕僚柯昱安也補刀爆料，柯文哲競選總部的「財務大臣」就是設址台玻大樓2樓的木可行銷負責人李文娟，李文娟的哥哥李文宗是柯文哲愛將。柯市府期間，柯曾任命李文宗擔任北捷董事長，近親繁殖的利益關係完全不輸藍綠，令小草也嘆為觀止，原來「木可，你不可」。

新竹市長高虹安剛因詐領助理費案被停職，柯文哲團隊政治獻金爭議也成焦點。柯文哲的北市三大案是現在進行式，檢調、北市議會近日預計將約談台北市前副市長彭振聲，民眾黨這一波內帳爆料如同禍起蕭墻，藍綠再打蛇隨棍上，前立委郭正亮質疑，為何會有人知道柯文哲財務狀況，這有點像高虹安官司，因為助理不滿出面爆料，不然誰會知道內帳？

柯文哲當選台北市長時，一度顛覆藍綠板塊，甚至在總統大選蔚為第三勢力，對台灣政壇發揮「鯰魚效應」的破壞力，搶走不少原本支持民進黨的青年選票，綠營莫不視為眼中釘。賴清德總統上任後，鄭文燦、高虹安、新竹縣長楊文科等藍綠白要角先後在財務問題出事，政治獻金爭議如今也燒到柯文哲，透明、清廉大翻車，民眾黨出面道歉只是政治動作，假帳不只是人格問題，更是法律問題，不是一句道歉就能了事；假帳風波快讓柯文哲從鯰魚烤成一夜干，如果不能火速釋疑，不要再說2028總統大選，連2026地方選舉都岌岌可危了。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

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