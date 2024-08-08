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新聞評論／大法官、賴總統唱雙簧 預告國會改革死刑

聯合報社論

憲法法庭就「國會改革法案」釋憲案進行言詞辯論，經雙方馬拉松式交鋒，朝野皆互批對方「毀憲亂政」。辯論雖激烈，卻是各說各話，未見「真理越辯越明」。其間賴總統更在社群平台發文，聲稱他是「國會改革支持者」，但這次改革只是「修法」而非「修憲」，且片面變更權力分立界限，因此他必須挺身「捍衛憲法」。大法官賴清德這番雙簧，預示國會改革案命運將是「死當」，人民期待的改革將落空。

至此，事態發展已很清楚：新國會就任後推動的「國會改革」已進入「垃圾時間」，不再具有任何意義，原因很簡單，全數由蔡英文一手提名的大法官，一直都在奉行「聽命行事」、「替執政者辯護」的法則；儘管其中近半數10月底即將卸任，整體而言，已無可能做出支持國會改革的釋憲。簡單地說，當「國會改革法案」一進入釋憲程序，即已註定了它無可逃避的命運，將以死棋收場。蔡英文任內曾笑納所有釋憲案的勝利，其美味，仍可供賴清德繼續享用久久。

問題是，當大法官把自己「矮化」到這種程度，亦步亦趨地聽從執政者的指示行事，除對不起自己頭上的那個「大」字，也勢必引起人民嚴重的反感。撇開待決中的「廢死」釋憲案不談，這次立院所提的國會改革案，固有些條文有語意含糊不周之處，但整體而言卻真實反映了過去八年民進黨肆虐國會的惡行，深受人民厭憎，在這種情況下，大法官隻手擋下所有國會改革法案，除坐實自己「當權者打手」之名，也勢必引發民眾的反感和憤怒，認為他們和民進黨是「一丘之貉」。

賴總統之所以要在社交平台發文，強調自己是「國會改革的支持者」，原因正在於此。一旦大法官作出國會改革法案「全數違憲」的宣告，民間社會勢必有一股反彈的聲浪，批評大法官和賴政府都是「反改革者」，都支持敗壞的體制；也因此，賴清德必須早一步站出來聲明自己「支持改革」，以免自己墮入民進黨早年曾痛批的「反改革」洪流。對此，賴清德提出的對策，是要求國會改革循「修憲」途徑進行。

然而，賴總統這番表態和盤算卻未必奏效，至少無法激起一般社會大眾的認同，原因很簡單，立法院「自我矮化」成民進黨政府的「立法局」，已經很久了，無論是預算案，或是其他箝制人民權利的法案，在黨鞭柯建銘的指揮運作下，無不予取予求。審計部近期公布，中央政府公共債務高達台幣6.5兆，正是只會助紂為虐、無法代表民意的立法院一手造成的。這樣的立法院，歷經立委改選產生「新民意」之後，好不容易由在野黨發動改革提議；其結果，卻被丟入民進黨牢牢掌控的「釋憲模組」檢視，結局可想而知。

從大法官和賴總統的唱和，可預見這次國會改革釋憲案將是全軍覆沒，寸草不留，唯一可能的「活口」，是總統赴立法院進行國情報告部分，如某大法官建議，在野黨將刪除總統「得」報告條文，賴總統則以履行承諾方式前往報告。至於賴清德要求國會改革循「修憲」途徑進行，堪稱「放長線釣大魚」之計：一旦進入修憲程序，除曠日廢時，民進黨更可趁機夾帶修改國家認同符號等條文，愈發難分難解，民眾只能夾在朝野的政治煙硝間，繼續痛苦度日。

在野黨提案冒進，因措詞及概念的粗疏，造成了今天有理說不清的困境；民進黨更糟糕，它完全墮入早年國民黨「威權統治」的覆轍，自己忘了進步，也把台灣拖下水。

大法官 民進黨 賴清德

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