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藍委拱盧秀燕選黨魁 王金平：有意願就是好人選

記者陳秋雲／台中8日電
台中市長盧秀燕（前排右起）、立法院前院長王金平在台中再度同框，引起政壇揣測。(記者陳秋雲／攝影)
台中市長盧秀燕（前排右起）、立法院前院長王金平在台中再度同框，引起政壇揣測。(記者陳秋雲／攝影)

30名國民黨籍立委、前立委昨齊聚台中，傳為勸進台中市長盧秀燕參選黨主席，立法院前院長王金平上月曾在高雄合體，昨天再度同框。王先前表示，盧若要選黨主席會支持，昨天又說「只要她（盧）有意願選主席，就是好人選。」盧秀燕則表示聚會是單純慶祝父親節，媒體未問完，她就說「謝謝」進入會場。

台中藍營政壇大老、前立委蔡鈴蘭昨天作東，邀請30名立委、前立委餐敘，盧秀燕、立法院副院長江啟臣應邀出席，嘉義市長黃敏惠到場但未受訪。會中有人表示，眾人應該是為了勸進盧秀燕選黨主席，但目前不了解盧的態度。

媒體問王金平今年與盧秀燕「互動頻繁」，王馬上說，不能解釋為「互動」，是自然而然聚在一起。眾人追問王是否看好盧秀燕再上一層樓？他表示，「繼續成長是必然的」，至於盧選黨主席是否有助於2028大選，王金平表示，是否真正有幫助還要評估，現在沒辦法講；「只要她有意願選主席，就是好人選。」但會不會幫忙盧秀燕，還「言之過早」。

盧秀燕說，多年來，立法院委員都會發起老同事聚餐並慶祝父親節、母親節，也為前院長王金平慶生，今年蔡鈴蘭作東，「行之多年，沒什麼奇怪的。」

立委蘇清泉說，國民黨主席之爭，好幾人有意願，都是好朋友，各有各的強項，看最後如何協調，最好不要再節外生枝，國民黨禁不起分裂。他說，盧秀燕是2028國民黨第一人選，民進黨會集全力打擊，要有預備人選，須步步為營。

盧秀燕 國民黨 王金平

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