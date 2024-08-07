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訪美痛罵外交官？藍議員凌濤斥抹黑 國民黨：報導偏頗

記者陳俊智／桃園7日電
國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤表示，台灣訪團赴美增加國際能見度，居然也可以被暗中放話，任意曲解抹黑，希望特定政黨不要利用外交人員作為政治操作的工具。（圖／國民黨提供）
國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤表示，台灣訪團赴美增加國際能見度，居然也可以被暗中放話，任意曲解抹黑，希望特定政黨不要利用外交人員作為政治操作的工具。（圖／國民黨提供）

「鏡週刊」昨爆料，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤隨團赴美參加共和黨全國代表大會期間，以行程偏心執政黨、購物時間不夠為由，耍官威痛罵外交官，引發外館與僑團人士不滿；對此，凌濤回應「對美交流是重要外交任務，不實言論配合特定政黨汙名化，令人遺憾」。國民黨也嚴正否認，指出這樣偏頗報導，是台灣利益的損失。

鏡週刊報導，赴美出席大會的跨黨派代表團有藍、綠、白三黨幹部及成員，民進黨有陳明真、阮俊達、陳乃瑜和蕭舜文，國民黨有凌濤、江俊霆、秦日新、康晉瑜和羅雍勝，民眾黨則是林子宇。而出言罵外交官的不只凌濤，還有江俊霆。

凌濤昨透過LINE群組回應此事，強調指控是抹黑。凌濤說，能在大選前親自參與共和黨大會，貼近美國政治的脈動，本身就是一名政治人物最大的收穫，接下來8月民主黨全代會，他們也會持續關注。然而，台灣訪團赴美增加國際能見度，居然也可以被暗中放話，任意曲解抹黑，希望特定政黨不要利用外交人員作為政治操作的工具。

國民黨副發言人康晉瑜表示，國民黨觀選團有豐厚的收穫，也不分日夜時差，將觀選的第一手訊息呈現給國人。若因訪團成功而引發有心人士的眼紅，這是對整體台灣利益的損失。

康晉瑜說，週刊報導內容，顯然是特定人士將國內政治帶到外交場合的例證，對台灣外交沒有助益。在訪團行程中，雖存有規畫未盡政黨平衡之處，多有例證，國民黨都已顯為尊重，不願將爭議檯面化，「不僅無所謂耍官威，還多次表達希望保護第一線同仁。」

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