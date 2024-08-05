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洪秀柱赴基隆挺謝國樑 批民進黨想藉罷免翻轉國會少數

記者邱瑞杰、鄭媁／基隆5日電
國民黨前主席洪秀柱（左）4日出席國民黨基隆市黨部「挺善樑」活動，力挺基隆市長謝國樑（右）。（記者余承翰／攝影）
國民黨前主席洪秀柱（左）4日出席國民黨基隆市黨部「挺善樑」活動，力挺基隆市長謝國樑（右）。（記者余承翰／攝影）

教師出身的立法院前副院長洪秀柱，昨從教育政策角度，肯定基隆市長謝國樑發自內心關心教育和孩子，並指賴清德總統藉罷免謝國樑，想翻轉民進黨國會少數局面。發動罷免團體表示，洪秀柱遠離人民太久，台灣與中國不一樣，不會只聽黨令，請她認清事實。

謝國樑表示，上任市長一年半多，投入教育的心力和經費很多，除了增加學校午餐經費，比照台北市、特教一人開班，也與美國加州大學柏克萊分校視訊開課。市府還開設基隆親子照顧平台，孩子晚上不適，若不能馬上看診，會有醫師回答家長諮詢。如果有人問「小愛爸爸」最關心什麼，他的答案就是孩子和剛出社會的年輕人。

發動罷謝的「山海公民拆樑行動」，號召民眾連署達標後，將連署人名冊送交基隆市選委會查對。市選委會最遲17日完成查對，並將結果函報中央選委會，若不符合由市選委會通知領銜人十日內補件，若符合罷免案即成立，宣告後20日起，60日內辦理投票

前總統馬英九等藍營政壇「大咖」相繼挺謝，也有多名立委聲援。洪秀柱昨到國民黨基隆市黨部表示，謝國樑不是做市長才關心教育，十多年前謝當立委時就來找她，提出想為自閉症兒童做一些事情計畫，最後要她拍廣告短片，在電影院播映。她認為謝國樑是發自內心，關心孩子的暖男，那是他的初心，因本性如此，才會在年經時就關懷自閉症兒童。

洪秀柱質疑民進黨想先罷免謝國樑，等聲勢大漲後，全台一連串立委罷免就開始，瓦解國會藍白脆弱多數局面。

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉說，洪秀柱無視人民訴求，迫不及待進行政黨攻擊，讓人回想起她過去參選總統，也因脫離民意遭「換柱」事件；4萬3000名基隆人連署罷謝，代表生活因謝而受到嚴重損害，「請問國民黨聽到老百姓的聲音了嗎？」

因為罷樑事件，連帶國民黨全國黨代表大會時程也受影響。往年全代會多於7至9月間舉辦，國民黨內原先曾考量，全代會是否移師基隆，塑造全黨力挺謝國樑的氛圍；不過，考量罷免案成案尚未確定，即使成案，投票時間也未定，加上必須提前寄給海外黨員投票通知函，在各方面程序及時程考量下，黨中央預計10月底、11月初舉辦。

罷免 國民黨 投票

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