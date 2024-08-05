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新聞評論／民眾黨五歲的成績單 柯文哲滿意嗎？

聯合報社論
民眾黨立院黨團主任陳智菡在台上拷問黨主席柯文哲。(記者劉學聖／攝影)
民眾黨立院黨團主任陳智菡在台上拷問黨主席柯文哲。(記者劉學聖／攝影)

2019年8月6日，時任台北市長的柯文哲成立了「台灣民眾黨」，隔年就在立委選戰取得五席不分區立委，今年更增為8席，讓民眾黨成為立法院「三黨不過半」的關鍵少數。不過無論對民眾黨或柯文哲而言，今年都是多事之秋。在歡度黨慶後，面對政黨發展十字路口，接下來任何一步都將對民眾黨產生關鍵影響。

民眾黨成立後，得以迅速成為舉足輕重的「第三勢力」，一方面是挾柯文哲2018年台北市長勝選民意基礎，二方面則是民眾多年來在政黨惡鬥下「討厭藍綠」的社會氛圍。不過徵諸過往，社會籌組「第三勢力」的努力從未中斷，卻都難逃政黨泡沫化的命運；從早期的新黨、親民黨，到後來的時代力量等，無一例外。

究其原因，一是藍綠兩大黨占據主要政黨版圖，無論是人才甄補或選票基礎，小黨都不易撼動；二是立委選制改為單一選區兩票制後，壓縮小黨生存空間；其三則是第三勢力在藍綠夾殺下，政黨自主性不易凸顯，稍一不慎即可能成為「小綠」或「小藍」，小黨也因此容易陷入兩難之局。這些情況，也都發生在民眾黨身上。

其實，若論「第三勢力」政治版圖，民眾黨的二席縣市長、超過兩成的政黨得票率和八席不分區立委、二成六的總統選票，都已超過新黨、時力、台聯、無黨團結聯盟甚多，足以與巔峰時的親民黨媲美。民眾黨在立院的「關鍵少數」戰略位置，更給白營在藍綠格局下殺出血路機會。

不過年初大選結束以來，民眾黨的內憂外患卻有加劇趨勢。首先是柯文哲擔任台北市長時的北士科、京華城等案被質疑有弊；其次是在立法院的朝野衝突中，民眾黨與國民黨聯手對抗民進黨，成為綠營主要打擊目標。接著是民眾黨標竿人物之一的新竹市長高虹安，因立委任內助理費案一審被判有罪。其他關於黨務、政策、發展方向等，亦屢傳爭議。

最近若干民調顯示，民眾黨的政黨支持率明顯下滑，政黨好感度居各政黨之末，在「最討厭的政黨」上則躍居第一。雖然民調高低起伏不定，但做為一個以「討厭藍綠」為出發點的政黨，「被討厭」的程度竟然「超過藍綠」，對民眾黨與柯文哲都是重大警訊。

民眾黨的危機，主要來自柯文哲多變的政治性格。曾自稱「墨綠」的柯文哲，最初與民進黨合作。但在台北市長選戰與民進黨分道揚鑣後，雖多持反綠立場，卻始終未曾放棄與民進黨合作的念頭。總統大選一度與國民黨達成六點協議共推人選，最後卻撕毀協議。新國會成立後，民眾黨雖大多與藍軍聯手抗綠，但許多時候卻是以「棄權」意圖兩邊不得罪，結果是兩邊不討好。

民眾黨由於人才匱乏，從黨內核心、黨公職到助理，都只能「先求有再求好」，素質參差不齊。許多內部的爭議，均由此產生。例如高虹安的助理費案，關鍵證人即是民進黨前助理。如無法解決這些問題，民眾黨內部紛爭只會愈來愈多。柯文哲的政治性格與黨內人才質量的不穩定，讓民眾黨從黨務到政策都令人捉摸不定，要穩定獲得選民認同，自然益發困難。

柯文哲在黨代表大會暨黨慶上表示，民眾黨「不做小藍，也不是小綠」。民眾黨為求生存壯大，追求政黨主體性乃理所當然；但在民進黨「非友即敵」的政黨競爭邏輯下，民眾黨更應認清當前要務是「制衡執政黨」。從2026到2028，民眾黨將再度接受選舉挑戰，如何不重蹈今年總統大選覆轍，將是考驗民眾黨與柯文哲的最主要課題。(轉載自聯合報社論)

柯文哲 民進黨 民調

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