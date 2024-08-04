京華城案遭質疑圖利 柯文哲稱相信制度 挨批闖禍不認帳

民眾黨主席柯文哲。(記者余承翰／攝影)

凱米颱風重創中南部，民眾黨主席柯文哲 昨在高雄舉辦的五周年黨慶時指出，政府應藉這次風災檢討前瞻計畫的錢到底如何使用。被問到京華城案遭批自創容積獎勵，柯文哲否認並稱，議會搞委員會、專案小組，「大家很清楚要對付的就是柯文哲」。

對於遭質疑圖利的京華城案，柯則以「亂講的話不要去理他」回應，說他對整個案還是相當有信心，「我們要相信的是制度，不是案子」。

柯文哲說，台灣要處理的問題相當多，司法不應成為國家改革上的障礙，但從大法官 裁准國會改革法案暫時處分，到高虹安判決，看起來像是「政治打手」。人民對司法信任的疑慮，才是要真正擔憂的。

京華城案專案小組召集人游淑慧指出，過去都發局和京華城交手已十年以上，基本上都發局都是堅守立場，直到柯文哲介入、收案、交辦後，之後多次的都審會議、內部會議，公務員突然就棄守了，在最關鍵的容積獲得的都市審議階段，各局處官員幾乎集體噤聲，沒有意見表達。

她說，沒有柯的指示、沒有彭振聲副市長和黃景茂前局長的後續執行，這個案子送不進都市計畫委員會審查，也根本沒人會幫開三次專案小組研議。

台北市議員簡舒培更嗆柯，「好膽就來北市議會接受調查」，她批評，柯每次都拿程序和公務員來背書、擋責，聽到柯前市長這種論點，「就覺得這個男人沒良心又沒擔當，闖完禍不認帳。」

簡舒培說，能簽都市計畫公告的人，不是副市長就是市長，京華城案送到都委會討論的專簽是柯蓋的章，送給京華城20容積獎勵的專簽也是柯蓋的章。