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張景森自爆「有幫零日一點小忙」政院：無關政治

台灣新聞組／台北2日電
「零日攻擊」被立委王鴻薇批是民進黨拿納稅人的錢做綠色認知作戰，對此質疑，文化部回應，申請過程可受公評。(本報資料照片)
「零日攻擊」被立委王鴻薇批是民進黨拿納稅人的錢做綠色認知作戰，對此質疑，文化部回應，申請過程可受公評。(本報資料照片)

以台海戰爭為背景的電視劇「零日攻擊」將於明年上映，耗資兩億餘元，在野質疑官方出資補助近一點一三億元，有意打認知作戰。行政院昨天反駁，這與大內宣無關，且文化部補助影視產業的項目很多，這只是其中之一，無關政治意涵，不用過度聯想。

「零日攻擊」前導片日前曝光，由聯電創辦人曹興誠投資、黑熊學院院長沈伯洋擔任總顧問，故事假想在解放軍登陸金門開戰的背景，被質疑是史詩級的綠色軍教片。中廣前董事長趙少康也曾批評，此劇在明年推出，顯然是民進黨為了地方選舉的認知作戰。

行政院發言人陳世凱指出，大家都很清楚，去年選舉期間並沒有推出這部影片，現階段台灣也沒有進行選舉，所以與大內宣應該沒有任何關係。

不過，前政務委員張景森近日在個人臉書發文提到，多年前他曾倡議要拍攝台海戰爭的電影，還給予一個製作團隊意見，可惜後來沒有開拍；接著零日文創負責人鄭心媚等人來訪，才知道要拍攝此主題，自己除了幫她們一點小忙之外，就沒有參加實際工作，後來斷斷續續知道拍攝順利、規模更大，直到應邀參加先導片的試映記者會，才知道已經殺青，「心裡真是高興啊」。張景森還透露，他一直希望能夠爭取飾演一角，但始終未能獲得導演青睞，只能繼續當觀眾。

針對投資零日攻擊遭質疑，文化部表示，零日攻擊為民間規畫拍攝，依「文化黑潮國際台劇徵案要點」提出申請；以政治謀略、國際局勢為題製作的劇集亦為常見主題。

文化部表示，零日攻擊及其他獲選劇集皆經評選小組依要點所定評選項目審查後建議補助，並經文策院投資審議會審議通過投資，過程可受公評。中華電信則表示，肯定「零日攻擊」的戲劇創意與製作的努力，「影劇投資金額，一向沒有對外公布」。

投資 解放軍 台劇

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