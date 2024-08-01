NCC卸任委員：政媒集團化 台民主危機

NCC委員林麗雲（左）、王維菁（中）在任期最後一天公開四點建言，直言台灣走向「政媒集團化」。(本報資料照片)

台灣國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥、副主委翁柏宗及林麗雲、王維菁共4位委員本屆任期至7月31日，而林麗雲、王維菁也選在任期最後一天公開4點建言，直言台灣走向「政媒集團化」，電視新聞報導不公及過度政治立場化，新聞頻道漸失公信力和社會影響力，成為台灣民主的危機。

7月31日卸任的林麗雲、王維菁發出聲明，對於台灣的媒體環境感到憂慮。他們表示，由於政媒集團化，新聞頻道漸失公信力和社會影響力，也導致台灣新聞頻道的社會信任度長期世界排名倒數，觀眾不耐且逐步流失，新聞台喪失實質社會影響力，逐漸難跟網路的多元立場及百花齊放競爭。

此外，台灣新聞頻道市場過度競爭導致獲益分散，新聞台仰賴業配、置入及政府標案，甚至逐步形成台灣政媒共生集團，透過政治與媒體影響力，除了藉土地開發牟利，也介入政治甚至政府領域，包括人事、個案與政策等，侵蝕台灣民主與社會正義，已成為當今社會民主重大威脅之一。

從監理角度來看，兩委員表示，台灣電視新聞市場已然出現過度飽和、惡性競爭問題，作為台灣廣電媒體主管機關，NCC應擘畫新聞頻道市場結構，如改善進退場機制。

對於外界關心的NCC的人事同意權，兩位委員表示，NCC留任的委員，專長分屬電信、法律、經濟3領域，卻沒有任何傳播專業委員，這恐怕會讓NCC審理傳播案件時，缺乏專業性、正當性與代表性，恐將引發更多社會質疑與混亂。他們呼籲朝野政黨應盡速審查NCC委員人事同意權，以解決依舊法延任委員缺乏新民意基礎與政治正當性的問題。

王維菁與林麗雲來自傳播學界，過去擔任學者期間，長期參與「反媒體壟斷」運動。2020年底，中天新聞台換照案期間，曾有媒體質疑，王維菁、林麗雲反媒體壟斷立場鮮明，對中天換照已有「心證」，應在NCC審理換照案時「利益迴避」。而2020年總統府遭駭流出的「打賴文件」內容也指出，綠營黨政高層要用王、林「配合處理中天」。

曾任NCC委員的國民黨 立委翁曉玲質疑，林、王對於媒體政治化感到憂心，但不管是換照、審查、公開資料，這些都是由NCC委員決定，為何在有權力時沒做，離開前放個回馬槍？她也批評，隨著民進黨 對新聞台的治理方向，已經讓台灣新聞台逐漸單一化，嚴重傷害台灣民主。

國民黨立委葉元之批評，這兩個人就是當初關中天的打手，現在要卸任了，臨走之時才發聲明洗白自己，把自己講得好像都沒有責任的路人甲一樣。