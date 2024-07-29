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新聞眼／港都變水都 綠營嚴以律燕、寬以待邁

重磅快評
高雄市長陳其邁與交通部長李孟諺一同前往視察明罷克露橋災損。(圖／交通部提供)
高雄市長陳其邁與交通部長李孟諺一同前往視察明罷克露橋災損。(圖／交通部提供)

一場凱米颱風，讓城市防災露出馬腳。高雄淹成水鄉澤國，連賴清德總統都出面致歉，TPOC台灣議題研究中心網路聲量分析，高雄市長陳其邁的網路好感度竟跟災情成反比，中斷訪美行程的台中市長盧秀燕則被綠營罵成網路聲量王，「挺邁、打盧」宛如「一個颱風，兩個世界」。

TPOC透過網路調查六都首長防颱表現，發現高雄市雖然淹水嚴重，但陳其邁的網路好感度仍排名第二，分析原因可能是網路上第一時間關注度都集中在盧秀燕身上，還有不少網友支持陳其邁的文章，讓外界認知高雄災情並不嚴重。

這次水淹南台灣，民怨高漲，前瞻治水工程也遭質疑。行政院發言人陳世凱表示，凱米颱風在高雄的單日最大累積雨量，超過2009年莫拉克颱風、2010凡那比颱風，且適逢大潮，但淹水面積較少，退水時間也較短，顯見前瞻治水效應。

不過，行政院說法顯然與人民感受有明顯落差。賴總統視察屏東災情時特別喊話，「這次颱風大家很辛苦吧？家裡有淹水嗎？」災民大聲回應，「有喔！」賴也致歉說，「金歹勢，讓大家淹到水」，每一個縣市淹水都是中央的問題；有淹過水才知道痛苦，「比死還難過」。

港都變水都，連賴總統都知道「淹水比死還難過」，官員卻自我感覺良好，出現許多帶風向的「洗白文」，不僅有側翼粉專大讚「高雄三小時就退水了」，許多留言一面倒挺高雄；對於陳其邁連放三天颱風假，親綠媒體也報導，原本留言批評的網友都轉向陳其邁道歉。眾多「邁粉」挺其邁，難怪陳其邁在六都首長好感度排名亞軍，僅次於桃園市長張善政。

反觀盧秀燕就是差別待遇，她訪美7小時後返回台中，坐鎮防颱67小時後再自費繼續訪美，綠營依舊罵翻天，卻絕口不提颱風天出國神隱的民進黨高雄立委黃捷，顯然黨同伐異、黑白不分。盧秀燕最重視誠信，一邊是台中市對美國姊妹市和僑胞的訪問約定、一邊是她對台中市民的政治承諾，儘管分身乏術，但城市外交和防颱工作同等重要，盧秀燕要盡可能兩全其美。

「颱風政治學」要求首長一定要留守，若非太倚賴首長個人，就是不信文官體系，形成獨特民粹文化。盧秀燕這次可謂創下防颱高標準，卻仍成為綠營箭靶。高雄淹水災情比台中嚴重，民進黨「關愛」盧秀燕的程度卻遠勝過陳其邁，盧秀燕回來也罵、不回來也罵，如果依照民進黨的標準辦事，最後將陷入「父子騎驢」。

陳其邁是下屆閣揆熱門人選、盧秀燕是賴清德2028假想敵，但民進黨「嚴以律燕、寬以待邁」，「綠能，你不能」的雙重標準，相信人民都看在眼裡。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

盧秀燕 民進黨 賴清德

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