盧秀燕坐鎮防災67小時後再赴美挨批 議員：被設標為2028總統假想敵

台中市長盧秀燕防災67小時後，26日深夜再度搭機接續訪美行程。據了解，盧自費搭乘商務艙，來回機票約20多萬元。（記者葉信菉／攝影）

台灣台中市長盧秀燕 首度訪美行一波多折，她因凱米颱風來襲，搭機返台，坐鎮防颱67小時，26日晚再度搭機接續未完成的訪美行程，政壇掀論戰，綠營批盧離譜等。民眾黨台中市黨部主委、市議員江和樹說，盧自掏腰包買機票，做法值得鼓勵。他還指盧再怎麼做，還是有人會說不好，「因為人家已經把你設標為2028年總統假想敵」。

影片來源：聯合新聞網

盧秀燕22日深夜搭機訪美，因凱米颱風增強、南移，她停留7小時就隻身搭機返台，投入防災救災工作。中市府26日晚表示，盧秀燕將繼續訪美行程，預計搭乘27日深夜班機，抵達大洛杉磯 地區，盧後續將拜會聖地牙哥 市政府，還有洛杉磯僑界餐敘，考察奧斯卡電影博物館、聖地牙哥會展中心等。

民進黨台中市議員陳雅惠認為，盧秀燕太離譜了，台中還有很多地方需要恢復，盧秀燕還來不及了解狀況就「直接出門」，那當初急著返台目的何在？市議員陳俞融批盧秀燕「眼裡只有僑民，沒有市民！」她認為，美國商務艙來回兩趟，機票至少40萬台幣（1.2萬美元），不論是公費或自費，這都是自肥，強力譴責。

江和樹27日PO影片表示，盧秀燕26日晚再次訪美，因為台中災情沒有那麼嚴重，且盧承諾要訪美，訪美行程對台中城市發展很有幫助，盼能將美國城市帶進台中，讓台中發展更好，但民進黨卻罵聲連連，批「浪費錢」、「訪美行不用去」等，還好盧秀燕自掏腰包花20多萬元，身分台中人、台中市議員，他覺得盧秀燕的做法很「讚」，值得鼓勵。

江和樹認為，盧訪美行應該多點鼓勵，少點責罵。但盧再怎麼做，還是有人會說不好，為什麼？「因為人家已經把你設標為2028年總統假想敵」；身為台中人，台中尚未出總統，若盧有機會成為總統候選人，也是個好選項。他呼籲，認真做事的人被罵慘，大可不必；為了台中未來建設發展，盧秀燕訪美是對的。