立委顏寬恒涉貪汙、偽造文書判刑 國民黨暫不祭黨紀

立委顏寬恒26日在記者會中強調自己清白，會上訴。（圖／顏寛恒服務處提供）

國民黨 立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅被控竊占國有地、假買賣與詐領助理費被起訴，詐領助理費部分，台中地院昨依貪汙罪判顏寬恒七年十月徒刑、褫奪公權三年；豪宅假買賣部分，依偽造文書判刑六月，得易科罰金，兩罪總計判刑八年四月；竊占獲判無罪。國民黨表示，支持顏寬恒繼續上訴，待本案判決確定的結果再決定是否黨紀處分。

來源：聯合新聞網

顏寬恒說，他沒有詐領助理費、假買賣動機，當時因名嘴、媒體盯梢，他為保護家人，不管多便宜都要賣房子，法院未審酌對他有利證據，難以接受，是「天大的冤枉」，一定會提上訴。

顏寬恒表示，因林姓助理長期義務協助服務地方，自願無償擔任自己地方服務的助理，正好在2017年有一名助理離職，所以將林姓助理補進公費助理名單，且其所收到的薪資都在林姓助理的帳戶內原封不動、連提領紀錄都沒有，在地鄉親都知道，他們服務團隊陣容相當龐大，每月除了公費人員外，都必須要自掏腰包倒貼助理費，說詐領助理費，就是對他莫大的侮辱。

顏寬恒說，房子買賣部分，他完全沒有假買賣的動機，因為選舉而多次被政治操作，住家周邊整天被釘哨騷擾，嚴重影響家人和小孩、太太跟媽媽的生活安全，為了保護他們，他決定要賣掉這棟房子，無論多便宜都願意賣。「我完全沒有假買賣的動機」。

國民黨文傳會說明，本案判決尚未確定，且當事人對於一審判決，認事及用法皆有違誤。支持顏寬恒上訴以捍衛清白，望法院明察，以維法制。有關黨紀處分的部分，依現行黨紀處分規程第20條第一項，待本案判決確定的結果再來處理。

國民黨台中市黨部主委顏文正表示，顏寬恒與家族的公益捐款早就超過百萬額度，若認定顏去貪這點錢違背常理，法院判褫奪公權有政治操作的意味，相信顏清白，支持上訴；民進黨 台中市黨部主委許木桂表示，判決暫不影響顏寬恒立委職務，也不影國民黨立院席次，民進黨市黨部暫無評論。