我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳接待青棒台灣小將 送輝達紀念T裇 還玩投接球

桃機旅客飆罵等不到行李 華航地勤人員下跪道歉

立委顏寬恒涉貪汙、偽造文書判刑 國民黨暫不祭黨紀

記者游振昇、王千豪、屈彥辰、曾健祐、洪敬浤／台中27日電
立委顏寬恒26日在記者會中強調自己清白，會上訴。（圖／顏寛恒服務處提供）
立委顏寬恒26日在記者會中強調自己清白，會上訴。（圖／顏寛恒服務處提供）

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅被控竊占國有地、假買賣與詐領助理費被起訴，詐領助理費部分，台中地院昨依貪汙罪判顏寬恒七年十月徒刑、褫奪公權三年；豪宅假買賣部分，依偽造文書判刑六月，得易科罰金，兩罪總計判刑八年四月；竊占獲判無罪。國民黨表示，支持顏寬恒繼續上訴，待本案判決確定的結果再決定是否黨紀處分。

來源：聯合新聞網

顏寬恒說，他沒有詐領助理費、假買賣動機，當時因名嘴、媒體盯梢，他為保護家人，不管多便宜都要賣房子，法院未審酌對他有利證據，難以接受，是「天大的冤枉」，一定會提上訴。

顏寬恒表示，因林姓助理長期義務協助服務地方，自願無償擔任自己地方服務的助理，正好在2017年有一名助理離職，所以將林姓助理補進公費助理名單，且其所收到的薪資都在林姓助理的帳戶內原封不動、連提領紀錄都沒有，在地鄉親都知道，他們服務團隊陣容相當龐大，每月除了公費人員外，都必須要自掏腰包倒貼助理費，說詐領助理費，就是對他莫大的侮辱。

顏寬恒說，房子買賣部分，他完全沒有假買賣的動機，因為選舉而多次被政治操作，住家周邊整天被釘哨騷擾，嚴重影響家人和小孩、太太跟媽媽的生活安全，為了保護他們，他決定要賣掉這棟房子，無論多便宜都願意賣。「我完全沒有假買賣的動機」。

國民黨文傳會說明，本案判決尚未確定，且當事人對於一審判決，認事及用法皆有違誤。支持顏寬恒上訴以捍衛清白，望法院明察，以維法制。有關黨紀處分的部分，依現行黨紀處分規程第20條第一項，待本案判決確定的結果再來處理。

國民黨台中市黨部主委顏文正表示，顏寬恒與家族的公益捐款早就超過百萬額度，若認定顏去貪這點錢違背常理，法院判褫奪公權有政治操作的意味，相信顏清白，支持上訴；民進黨台中市黨部主委許木桂表示，判決暫不影響顏寬恒立委職務，也不影國民黨立院席次，民進黨市黨部暫無評論。

國民黨 民進黨

上一則

高雄水淹30公分高 賴肯定治水 藍酸「喪事喜辦」太過分

下一則

新竹市長高虹安涉貪判刑停職 退出民眾黨稱清白將上訴

延伸閱讀

水淹南台灣 藍委：前瞻拿最多 錢花哪去了？

水淹南台灣 藍委：前瞻拿最多 錢花哪去了？
顏寬恒涉貪、假買賣豪宅判8年4月 台中地院：有很強的證據

顏寬恒涉貪、假買賣豪宅判8年4月 台中地院：有很強的證據
新竹市長高虹安貪汙判刑依法要停職 由他代理市長

新竹市長高虹安貪汙判刑依法要停職 由他代理市長
颱風水淹南台 藍：前瞻拿最多 錢花哪去

颱風水淹南台 藍：前瞻拿最多 錢花哪去

熱門新聞

台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
大齡老師教職路漫長難行，年逾50歲才「上岸」考上正式教師，也非新鮮事。圖為2024年雙北教甄試場。（本報資料照片）

代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」

2024-07-15 02:13
新竹市長高虹安。(本報系資料照)

新竹市長高虹安貪汙判刑依法要停職 由他代理市長

2024-07-26 00:10
南市區漁會理事長林士傑遭槍擊身亡，檢警9日在台南市立殯儀館解剖遺體，林妻（右）掩面哭泣，女兒市議員林依婷（左）在旁安撫。（記者黃宣翰／攝影）

林士傑8秒中11槍 槍手燒槍燒車滅證行動縝密

2024-07-10 02:18
颱風凱米襲台，花蓮縣消防局24日下午獲報指花蓮市中興路一家超商前發生大樓女兒牆疑因強風導致掉落砸車，現場2人受傷，1人呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，另1人意識昏迷，緊急派員到場處理。（花蓮縣消防局提供）中央社

颱風凱米襲台 釀2死201傷

2024-07-24 10:44
凱米颱風及其外圍環流影響，台灣各地風雨明顯。(記者劉學聖／攝影)

侵台強颱凱米1狀況太特殊 前氣象局長驚呼：沒見過可類比的個案

2024-07-24 20:20

超人氣

更多 >
她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了

她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了
不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱
蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕

蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕
飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物

飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物
沃爾瑪變更自助結帳櫃台規定 顧客等到發怒：整車不買行了吧

沃爾瑪變更自助結帳櫃台規定 顧客等到發怒：整車不買行了吧