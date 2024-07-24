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到底挺不挺核能？綠委曝賴清德真實想法

記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統。(聯合報系資料照片)
賴清德總統。(聯合報系資料照片)

「國家氣候變遷對策委員會」原定今(25)天首次開會，受凱米颱風影響將延期，已表達擁核立場的前中研院院長李遠哲和碩董事長童子賢都將列席，外界關注賴清德總統是否挺核。一位反核的民進黨立委表示，他近日私下和賴清德當面詢問態度，賴還沒下決定，只告訴他，「就讓童子賢、李遠哲講他們的，你們一樣講你們的，沒關係」。

綠營人士表示，自童子賢接任總統府氣候變遷委員會副召集人後，在野黨不時會以此批評，執政黨是否在能源政策上要大轉彎，民進黨立院黨團內更是瀰漫低氣壓，直到行政院長卓榮泰與黨團立委餐敘後，才確立了行政院「非核家園」目標不變的共識，但賴總統卻始終未有明確表態。

綠營人士指出，直到傳出賴清德再聘任李遠哲，擔任總統府氣候變遷委員會顧問的消息後，民進黨立委間不理解賴清德的氛圍進一步擴散，在一次餐敘場合，幾位民進黨立委共同推舉了一人，去和賴總統問個明白。

綠營人士說，這位民進黨立委碰到賴清德後也問得相當直接，直言「我們黨團立委很努力在捍衛非核家園，但近期都覺得很沮喪，總統你為什麼要放任童子賢這些人在外面一直發表挺核言論，可以叫他們不要再講了嗎？」

這位民進黨立委受訪時證實了此事，並透露賴清德聽聞後，先是安撫他，勉勵黨籍立委在立院第一線作戰的辛勞，但並無意制止童子賢等人言論，只說「你們繼續講你們的，童子賢他們也繼續講他們的」。該綠委說，總統有其高度和承受的壓力，可以理解，也相信賴清德目前尚未做最後決策。

賴清德 民進黨 氣候變遷

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