我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加熱爆 華人空調師忙翻

「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

台氣候委會24人名單出爐 擁核的反核的都入列

記者周佑政、李柏澔／台北25日電
國家氣候變遷對策委員會成員名單 製表／周佑政
國家氣候變遷對策委員會成員名單 製表／周佑政

台灣總統府下設3大委員會，國家氣候變遷對策委員會8月將率先登場。委員會名單已出爐，擁核派與反核派皆入列，24名委員涵蓋政府機關、產業、公民團體及學者專家代表，顧問為中研院前院長李遠哲、台灣永續能源研究基金會董事簡又新。據了解，首次會議將聚焦氣候衝擊與電力供需兩大議題。

黨政人士表示，委員會具有「諮詢」與「政策輔助」性質，委員有政策建議權，但最終的決策權還是在行政部門，包括賴總統與行政院長卓榮泰必然會有充分討論。

氣候委員會原定25日召開首次會議，不過，總統府24日表示，受到凱米颱風影響，賴總統已指示以防救災工作準備為優先，開會延期至8月上旬。

氣候委員會顧問之一，是近來多次發表支持核電言論的李遠哲；另位顧問簡又新日前公布「2024台灣電力使用與能源轉型民意調查報告」，提及逾6成民眾支持以「核電」作為2050淨零因應策略，被認為傾向擁核。兩人未來在委員會的發言與功能，備受關注。

氣候委員首次會議，將分別由執行秘書、環境部長彭啓明提出「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估報告」、台電董事長曾文生提出「台灣2035電力供需分析及挑戰報告」。報告結束後，將就兩案討論，之後進行委員所提案的臨時動議，最後再由賴總統結論。

若委員會意見與政府既定政策不同時，該如何處理？黨政人士說，透過委員會，行政機關將不同意見帶回進行可行性研議與評估；若委員所提意見，行政部門認為有窒礙難行之處，或委員對實際狀況有資訊不充足之處，透過委員會也能讓委員了解實際情形，這也是溝通的過程。

此外，因應2050淨零碳排， 環境部依「氣候變遷因應法」規定訂定5年為1期的階段管制目標，但至今第3階段（2026年至2030年）管制目標的完整報告仍未見蹤影，環境部長彭啓明甚至多次在公開場合提到，按照目前的能源路徑，要達到第3期管制目標幾乎不可能。環團認為，第3期階段管制目標報告都還沒公布，環長就先喊達不到，批評政府不夠積極。

黨政人士表示，若委員會中對特定議題具備高度共識，則可形成決策，若還未達成共識或高度歧異，會中也將做成決議，請行政部門再做研議，但最終的決策權還是在行政部門及執政團隊。

黨政人士表示，各委員對於各項議題勢必會有不同立場，但召開委員會的用意，就是希望能夠以事實為基礎，進行議題對焦，從而凝聚社會共識，加速政策推進。

國家氣候變遷對策委員會顧問由台灣永續能源研究基金會董事簡又新出任。(本報資料照片...
國家氣候變遷對策委員會顧問由台灣永續能源研究基金會董事簡又新出任。(本報資料照片)
兩位顧問 都挺核能 國家氣候變遷對策委員會顧問由中研院前院長李遠哲出任。(...
兩位顧問 都挺核能 國家氣候變遷對策委員會顧問由中研院前院長李遠哲出任。(本報資料照片)

氣候變遷

上一則

凱米襲台2死 花蓮牆落砸車母亡子命危

下一則

IPAC峰會 25國、50議員訪台將創紀錄

延伸閱讀

再生能源進度延遲 對綠能沒信心 逾6成民眾挺核電

再生能源進度延遲 對綠能沒信心 逾6成民眾挺核電
環境部長彭啟明：核能是減碳選項

環境部長彭啟明：核能是減碳選項
環境部長彭啟明環評 被疑未利益迴避通過前業主風電案

環境部長彭啟明環評 被疑未利益迴避通過前業主風電案
核電延役修法無共識 下會期再戰

核電延役修法無共識 下會期再戰

熱門新聞

大齡老師教職路漫長難行，年逾50歲才「上岸」考上正式教師，也非新鮮事。圖為2024年雙北教甄試場。（本報資料照片）

代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」

2024-07-15 02:13
台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
南市區漁會理事長林士傑遭槍擊身亡，檢警9日在台南市立殯儀館解剖遺體，林妻（右）掩面哭泣，女兒市議員林依婷（左）在旁安撫。（記者黃宣翰／攝影）

林士傑8秒中11槍 槍手燒槍燒車滅證行動縝密

2024-07-10 02:18
颱風凱米襲台，花蓮縣消防局24日下午獲報指花蓮市中興路一家超商前發生大樓女兒牆疑因強風導致掉落砸車，現場2人受傷，1人呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，另1人意識昏迷，緊急派員到場處理。（花蓮縣消防局提供）中央社

颱風凱米襲台 釀2死201傷

2024-07-24 10:44
國務院發言人米勒。(美聯社)

川普保護費說 華府：台長期埋單數十億美元 對美經濟很重要

2024-07-17 20:47
台中市長盧秀燕在美國快閃，因颱風已決定提早返台。圖／台中市府新聞局提供

颱風來襲 盧秀燕美國快閃提早返台 藍綠看法兩極

2024-07-23 14:42

超人氣

更多 >
霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查
台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？
帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段

帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段
搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤

搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤
加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入

加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入