台氣候委會24人名單出爐 擁核的反核的都入列

國家氣候變遷對策委員會成員名單 製表／周佑政

台灣總統府下設3大委員會，國家氣候變遷 對策委員會8月將率先登場。委員會名單已出爐，擁核派與反核派皆入列，24名委員涵蓋政府機關、產業、公民團體及學者專家代表，顧問為中研院前院長李遠哲、台灣永續能源研究基金會董事簡又新。據了解，首次會議將聚焦氣候衝擊與電力供需兩大議題。

黨政人士表示，委員會具有「諮詢」與「政策輔助」性質，委員有政策建議權，但最終的決策權還是在行政部門，包括賴總統與行政院長卓榮泰必然會有充分討論。

氣候委員會原定25日召開首次會議，不過，總統府24日表示，受到凱米颱風影響，賴總統已指示以防救災工作準備為優先，開會延期至8月上旬。

氣候委員會顧問之一，是近來多次發表支持核電言論的李遠哲；另位顧問簡又新日前公布「2024台灣電力使用與能源轉型民意調查報告」，提及逾6成民眾支持以「核電」作為2050淨零因應策略，被認為傾向擁核。兩人未來在委員會的發言與功能，備受關注。

氣候委員首次會議，將分別由執行秘書、環境部長彭啓明提出「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估報告」、台電董事長曾文生提出「台灣2035電力供需分析及挑戰報告」。報告結束後，將就兩案討論，之後進行委員所提案的臨時動議，最後再由賴總統結論。

若委員會意見與政府既定政策不同時，該如何處理？黨政人士說，透過委員會，行政機關將不同意見帶回進行可行性研議與評估；若委員所提意見，行政部門認為有窒礙難行之處，或委員對實際狀況有資訊不充足之處，透過委員會也能讓委員了解實際情形，這也是溝通的過程。

此外，因應2050淨零碳排， 環境部依「氣候變遷因應法」規定訂定5年為1期的階段管制目標，但至今第3階段（2026年至2030年）管制目標的完整報告仍未見蹤影，環境部長彭啓明甚至多次在公開場合提到，按照目前的能源路徑，要達到第3期管制目標幾乎不可能。環團認為，第3期階段管制目標報告都還沒公布，環長就先喊達不到，批評政府不夠積極。

黨政人士表示，若委員會中對特定議題具備高度共識，則可形成決策，若還未達成共識或高度歧異，會中也將做成決議，請行政部門再做研議，但最終的決策權還是在行政部門及執政團隊。