我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加熱爆 華人空調師忙翻

「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

黑白集╱陳時中錯得離譜！

黑白集

政務委員陳時中說，政府正研擬生育補助獎勵，每生1個孩子，每月將補助3萬元，直到念幼兒園為止。這項政策會不會引發「生孩子賺錢」的後遺症，陳時中說，生孩子賺錢沒什麼不對，孩子長大後工作賺錢繳稅，維持國家競爭力，政府該付這筆錢。

這項政策天真得離譜，也懶到極點，陳時中卻說得得意洋洋。先談經費，育兒補助估計1年需增加500億元預算，這是根據去年的13萬名新生兒所估算。但這些父母本來就是願生育的一群，政府再撒500億，新生兒未必增加，只是平白花了人民500億元。

再談「生孩子賺錢」這主意。1名母親生了孩子，不必工作即有3萬元收入，這算1筆微薄的薪水。兩年後她再生1個，即能月入6萬；兩年後再生1個，便月入9萬，所得也許就高過先生。但鼓勵女性不斷生孩子賺錢，是政府的本意嗎？如果遇上比較扭曲的家庭，女性被迫成為「生育機器」，只為供夫方或其他家人榨取補助。在這種情況下，下一代能健康成長嗎？

把政策簡化成補助，是懶惰政府的特長。現行「0到6歲國家一起養」，已經是補助再補貼，但生育率還是往下掉，連碰到龍年都救不回。台灣已有近半數年輕人不必繳稅，原因就是薪資太低。陳時中那番「孩子長大賺錢繳稅」的神話，要說給誰聽？

陳時中 預算

上一則

榮邦計畫首箭 台灣科技業組團考察投資巴拉圭

下一則

科學園區新設實中 成招生黑馬

延伸閱讀

拜登宣布退選後首場公開演說：已做出自己的選擇 強調團結捍衛民主

拜登宣布退選後首場公開演說：已做出自己的選擇 強調團結捍衛民主
20歲年紀有60歲頸椎…中國年輕人流行醫院「吊脖子」

20歲年紀有60歲頸椎…中國年輕人流行醫院「吊脖子」
「生孩子賺錢沒什麼不對」 台救生育擬每胎每月補助3萬

「生孩子賺錢沒什麼不對」 台救生育擬每胎每月補助3萬
點值保障不入法 健保費漲聲暫歇

點值保障不入法 健保費漲聲暫歇

熱門新聞

大齡老師教職路漫長難行，年逾50歲才「上岸」考上正式教師，也非新鮮事。圖為2024年雙北教甄試場。（本報資料照片）

代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」

2024-07-15 02:13
台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
南市區漁會理事長林士傑遭槍擊身亡，檢警9日在台南市立殯儀館解剖遺體，林妻（右）掩面哭泣，女兒市議員林依婷（左）在旁安撫。（記者黃宣翰／攝影）

林士傑8秒中11槍 槍手燒槍燒車滅證行動縝密

2024-07-10 02:18
颱風凱米襲台，花蓮縣消防局24日下午獲報指花蓮市中興路一家超商前發生大樓女兒牆疑因強風導致掉落砸車，現場2人受傷，1人呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，另1人意識昏迷，緊急派員到場處理。（花蓮縣消防局提供）中央社

颱風凱米襲台 釀2死201傷

2024-07-24 10:44
國務院發言人米勒。(美聯社)

川普保護費說 華府：台長期埋單數十億美元 對美經濟很重要

2024-07-17 20:47
台中市長盧秀燕在美國快閃，因颱風已決定提早返台。圖／台中市府新聞局提供

颱風來襲 盧秀燕美國快閃提早返台 藍綠看法兩極

2024-07-23 14:42

超人氣

更多 >
霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查
台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？
帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段

帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段
搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤

搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤
加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入

加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入