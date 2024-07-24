高虹安官司因颱風宣判延期 新竹台派大辦桌照常舉行菜色曝光
凱米颱風侵襲台灣，台北市今天停班停課，由台北地方法院審理的新竹市長高虹安助理費官司案，確定順延至下一個上班日宣判。新竹台派大辦桌、新竹青鳥發起人林士凱表示，台派大辦桌將不受颱風假照常辦理，今晚菜色也曝光，包括風城擺拍四心姬、一聲白雪韓國魚、球場菇菇炒青花等。林士凱也提醒，一切以安全為先，切莫勉強自己參加。
林士凱指出，高虹安的貪汙案宣判延期，不過724的新竹台派大辦桌，將不受颱風假照常辦理，但他也要提醒大家，一切以安全為先，切莫勉強自己參加，若要出席，請務必評估自身狀況，再決定是否前往。
林士凱表示，高虹安上任至今已經一年半，但用人頻頻出包、棒球場只會挖土、學區就近入學也跳票，今晚活動原先預計15桌，現在已爆桌到20桌以上，可見新竹人對高虹安不滿的情緒相當高昂。
林士凱也公布今晚台派大辦桌菜色，包括風城擺拍四心姬（魚卵沙拉、和風帆立貝、煙燻甘蔗雞、秘製魯肝），白雪公主白菜魯（古味三寶白菜魯）、一聲白雪韓國魚（清蒸油淋鮮鱸魚）、土咧土咧打瞎球（金黃果律鮮蝦球）、回建築筍絲滿姨（古早味筍絲元福）、路邊小草有點糕（客家小炒香米糕）、剝皮助理貪汙姬（剝皮辣椒烏骨雞）、球場菇菇炒青花（白果蕈菇西蘭花）、財產漏報SWEETY（奶香煉乳螺絲捲）、土城飯後沒水果（寶島四季鮮水果）。
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