我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美西面臨野火危機 3000萬人身處高溫警報

川普曝遇刺後拜登致電說「你很幸運」 稱自己拒上擔架

羅智強批賴清德不提中華民國 窮得只剩意識形態

台灣新聞組／台北23日電
國民黨立委羅智強。(記者胡經周／攝影)
國民黨立委羅智強。(記者胡經周／攝影)

民進黨前天全代會，身兼民進黨主席的賴清德總統全程以閩南語致詞，還提到建立台灣主體性國家認同、反併吞等內容。國民黨立委羅智強昨天表示，賴清德完全不提中華民國，又不敢宣布法理台獨，只能以此方式宣示台獨立場。民進黨立院黨團總幹事吳思瑤則說，賴清德以國家主體性來破題，重點是要表達「我們的國家就是台灣，也是中華民國」。

羅智強表示，世界有個規律，當國家領導人的論述窮得只剩下意識形態、民族主義的時候，就是想掃除異己、集權一身的時候。

羅智強提到，賴清德的演講有兩個重點：第一，中華民國再度消失。第二，賴清德還在展現「順賴者昌、逆賴者亡」的權力傲慢。

吳思瑤則說，或許藍白聽到台語就不開心，講到主體性可能就覺得刺耳，但回過頭來講，無論是以總統高度、或身為執政黨主席，賴清德的3大方向揭示，都非常合理正當，也非常具有高度。

大陸國台辦發言人陳斌華22日表示，賴清德公然鼓譟建立所謂「台灣主體性的國家認同」，再次暴露了其頑固堅持「台獨」立場、實施「台獨」分裂活動的本來面目。

民主進步黨籍立委陳培瑜6月於立法院教育及文化委員會會質詢時，要求教育部應於非課綱活動中將「閩南語」正名為「台灣台語」。教育部近日預告，將每年有3萬多人次參與的閩南語語言能力認證考試，正名為「台灣台語語言能力認證考試」。

台北市長蔣萬安昨天說，民眾其實更關心包含缺電的問題、能源政策、物價、居住的問題。

賴清德 中華民國 民進黨

上一則

昨用電飆史上次高 台電偷開大林五號救援

下一則

宋濤會劉兆玄：為台企提供更多機遇

延伸閱讀

綠中常委親賴系過半 黃暐瀚：看似平盤卻是硬傷

綠中常委親賴系過半 黃暐瀚：看似平盤卻是硬傷
賴清德下令押寶川普？台總統府駁斥：報導明顯錯誤

賴清德下令押寶川普？台總統府駁斥：報導明顯錯誤
全代會全程說閩南語 賴清德：建立台灣主體性國家認同

全代會全程說閩南語 賴清德：建立台灣主體性國家認同
新聞評論／民進黨都團結不了 還團結台灣？

新聞評論／民進黨都團結不了 還團結台灣？

熱門新聞

大齡老師教職路漫長難行，年逾50歲才「上岸」考上正式教師，也非新鮮事。圖為2024年雙北教甄試場。（本報資料照片）

代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」

2024-07-15 02:13
台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
空軍選員就讀美國空軍官校學生徐皓明的外婆與母親，赴美遭遇重大車禍，在各界捐款協助下已順利返台。(徐皓明提供)

軍校台生徐皓明家屬在美車禍 空軍募款約193萬美元

2024-07-15 12:22
文化大學社科院講座教授楊永明。(聯合報系資料照片)

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

2024-07-17 00:20
國務院發言人米勒。(美聯社)

川普保護費說 華府：台長期埋單數十億美元 對美經濟很重要

2024-07-17 20:47
國民黨立委馬文君。（圖／立委馬文君提供）

川普要台灣付保護費 藍委：估吃掉台灣一半歲入

2024-07-20 04:03

超人氣

更多 >
長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？

長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？
沒有退休積蓄 七旬婦仰賴薪水和社安金生活

沒有退休積蓄 七旬婦仰賴薪水和社安金生活
為何歐巴馬沒表態支持賀錦麗？親近人士解釋可能原因

為何歐巴馬沒表態支持賀錦麗？親近人士解釋可能原因
全美最佳漢堡加州In-N-Out只能是第二 這家令人最垂涎

全美最佳漢堡加州In-N-Out只能是第二 這家令人最垂涎
水份多 這樣存放小黃瓜最能保鮮

水份多 這樣存放小黃瓜最能保鮮