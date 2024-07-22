全代會出席兩樣情 蔡英文稱另有行程 扁水扁投完票快閃

蔡英文在臉書上發文表示，她是因為另有行程，所以不克出席民進黨全國黨代表大會。（取材自蔡英文臉書）

民進黨 全國黨代表大會昨日登場，前總統蔡英文 未出席。蔡英文昨天下午在臉書發文表示，她是因為另有行程，所以不克出席。

本報系聯合報報導，此次民進黨全代會，也是近年來第一個沒有蔡英文的全代會，不過黨內大咖出席狀況大致踴躍，包括前黨主席許信良、行政院前院長蘇貞昌、立法院前院長游錫堃等人，都出席開幕式；焦點人物之一、前總統陳水扁則未參與開幕式，在黨代表投票階段才現身，投完票就快閃。

由於蔡英文日前傳出不出席，被解讀為是「英下賴上」，也被認為是賴清德 時代全面來臨。不過，蔡英文在臉書說，民進黨的全代會，她因為另有行程，所以不克出席。

蔡英文並表示，這次民進黨全代會的主題是「守護台灣、第一品牌，民主台灣、團結向前」，她要祝福全代會順利圓滿，一起繼續為了台灣穩健向前。簡單的貼文，未提及民進黨主席、賴清德總統。

黨內人士分析，蔡英文以其他行程為由沒出席全代會，主要希望以賴清德總統為主，不要節外生枝。此外，海基會前董事長鄭文燦涉貪，她出席勢必會轉移全代會焦點。另有人士指出，蔡英文卸任總統後相當低調，不希望被認為幕後指點朝政。

蔡英文未出席，黨內指標實力派人物與賴清德的互動成為觀察重點。英蘇系聯盟隱性新共主、高雄市長陳其邁未搶風頭，按議程與賴清德一同上台呼團結口號；外交部長林佳龍也以總統府前秘書長身分，同賴清德和執政縣市首長上台呼口號。

相形之下，在賴清德進場逐一握手致意時，台南市長黃偉哲不僅與賴握手，還鞠躬致意。由於台南近來社會案件頻傳，黃偉哲對「老市長」畢恭畢敬，引發聯想。

隨著賴清德掌握黨權，全代會也走「信賴」風，幾個表定討論案均無異議，順利交付中執會討論；往年受關注的特殊臨時提案，今年未出現。賴清德致詞時有鏡頭拍到台下英系成員疑似在滑手機，被形容為全代會後民進黨派系生態縮影。