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釋憲戰影響人事案 NCC、試院恐空轉

台灣新聞組／台北21日電

憲法法庭裁定「暫時處分」凍結幾乎所有國會改革法案，鏡電視、進口雞蛋國會調查小組也被迫停擺，在野黨全力準備8月6日憲法法庭言詞辯論，盼逆轉情勢。不過，朝野關係已因此加劇對立，先前遭擱置的國家通訊傳播委員會（NCC）、考試委員人事同意權案若繼續不處理，NCC將於8月起空轉，9月1日新試委無法上任，考試院也將開天窗。

據了解，暫時處分裁定前，朝野對新考委人事案原有默契在8月上旬召開臨時會處理，彼此爭議在適用修法或舊法，但憲法法庭對國會改革法案暫時處分幾乎全部裁准，人事同意權只剩程序，沒有實質，在此情形下，在野黨還能吞得下去，如期開臨時會審查人事案，情況恐更不樂觀。

國民黨立委王鴻薇昨表示，憲法法庭前天針對國會改革法案做成暫時處分的裁定，裁定出爐前，民進黨發言人吳崢當天上午就在廣播節目透露，「吳崢簡直是印度神童」，不禁讓大家讚嘆民進黨的大法官真聽話。國民黨立委吳宗憲批評，大法官為了民進黨政權，拿司法體系陪葬，「我們離獨裁越來越近」。

朝野關係因釋憲戰徹底決裂，連帶可能影響人事同意權。立院人士表示，賴總統5月31日提名考試院正副院長周弘憲、許舒翔及七位考試委員，並函送立院行使人事同意權，該案6月7日交全院委員會審查迄今已逾月，要趕在9月1日讓新考委順利上任，至遲8月31日須行使人事同意權。

立院人士表示，憲法法庭未凍結國會改革法案中有關立法院人事同意權的審查期程，依規定，現任考委8月31日屆滿，須在8月21日前完成審查報告，在此之前還須舉行公聽會及全院委員會審查，時間迫在眉睫，審查會除單獨安排院長、副院長時間，七位委員也須分別安排，不如以往可集體處理，須花費數天，若朝野無法及早協商確定期程，9月1日考試院勢必開天窗。

此外，NCC四名委員7月31日屆滿，此案在7月12日才送交立院委員會審查，依規定最快8月中旬才能處理，且立院日前修法廢除NCC委員「萬年條款」，8月1日後的NCC委員將暫時剩三位，但開會須四人，NCC將陷入空轉。

國民黨立院黨團書記長洪孟楷表示，新法已通過，謹慎的審查才能避免任命後無謂的困擾；他呼籲執政黨告訴國人希望何時審查，「如果民進黨自己都不急的話，憑什麼國民黨要幫忙擦屁股？」

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