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民進黨蘇系保1席中常委 護蘇巧慧戰新北

記者蔡晉宇／台北21日電
蘇巧慧參選新北市長布局已久。(記者劉懿萱／攝影)
蘇巧慧參選新北市長布局已久。(記者劉懿萱／攝影)

民進黨全代會今登場，牽動2026年布局，縣市長競逐白熱化，蘇系全力延續1席中常委，確保立委蘇巧慧參戰新北市長的可能；正國會立委陳亭妃也自行登記參選中執委，要搶攻中常委席次，也為賴清德總統「本命區」台南市長選舉投下更多變數。

派系人士指出，新北市2026年檯面上有已起跑的蘇巧慧，屬正國會的民進黨秘書長林右昌也有意競逐，另新潮流系、海基會前董事長鄭文燦先前也傳要參選，但現在身陷囹圄非操之在己；10席中常委中，要確保蘇巧慧參選，蘇系這1席顯然更關鍵，在黨內才有話語權。

下一屆台南市長選戰，可能參選人選包括賴系立委林俊憲、湧言會立委王定宇和陳亭妃，林俊憲、王定宇力拚連任中常委，陳亭妃日前自行登記參選中執委，也要搶攻中常委席次。

黨內人士指出，3人爭中常委當然與2026年台南市長初選有關，躋身黨權力核心，就可對縣市長提名遊戲規則發言，陳亭妃最為關鍵，她不選南市黨部主委稱「不推代理人」，現又拚中央黨職，就是希望未來爭取市長出線過程，不會被擠掉。

黨內人士說，林俊憲雖是賴清德子弟兵，連任中常委更有利角逐台南市長，但賴清德不會沒收初選，避免派系大亂，影響到自己2028連任之路，林俊憲也深知要做好初選準備。

黨內人士表示，正國會立委林岱樺登記角逐中執委、新系立委賴瑞隆則拚中評委連任，兩人都可能投入高雄市長選戰，但另一可能參選市長的新系立委許智傑卻未登記。派系人士表示，許很早就當過中執委，黨對公職選舉有套程序機制，並非一定要擠入黨決策圈不可。

該人士指出，英系推舉立委王世堅角逐市長，是否在台北市布局，同樣給人想像空間，一場訴諸團結的全代會，背後仍有許多派系暗自角力痕跡。

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