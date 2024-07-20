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黑白集／柯建銘洩天機 坐實卓榮泰說謊 也拖賴清德下水

黑白集
民進黨立法院黨團總召柯建銘。（本報資料照片）
民進黨立法院黨團總召柯建銘。（本報資料照片）

失去第一大黨地位後，民進黨總召柯建銘的情緒就失去了平衡。每當朝野協商，他一個人在旁邊碎碎念；別人在質詢，他動不動插嘴，時不時嗆聲韓國瑜。民進黨沒人管得住他，他便樂得繼續任性。

所謂言多必失，老柯這張嘴最近終於惹了禍。他受訪時說，賴清德當選總統次日，就成立「立法院長改選小組」，他和卓榮泰、游錫堃等人都參加。柯建銘自誇說，民進黨是集體決策，「一起打仗」；不像國民黨，像義和團一樣亂搞一通，又嘲笑柯文哲是「政治白癡」。

虧柯建銘說得這麼口沫橫飛，這番話，卻冷不妨洩了賴清德和卓榮泰的底。卓榮泰當時是賴清德競選總部總督導，他曾在1月18日臉書上發文，說賴清德身為總統當選人，「並不涉入立法院長選舉事宜」。老柯一席話，不僅坐實卓榮泰公然「說謊」，也把賴清德拖下水，顯示總統一開始就打定主意要和在野黨硬幹，什麼「民主大聯盟」都是假的。

再說，這個改選小組分明已經計畫失敗，民進黨這會期的表現也荒腔走板，柯總召卻有心情把箱底故事挖出來說嘴，也很令人不解。這是在炫耀自己的餘威，還是暗示民進黨後續仍有新招？

最好笑的是，民進黨近日請專家來開講「台灣社會情緒教育」；柯建銘還說，領導人滿適合這類課程。就不知，他自己上過課是否受用。

民進黨 賴清德 國民黨

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