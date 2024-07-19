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台史博物館長將離職 陳學聖：蔡政府任內換6人「更替如走馬燈」

記者王千豪／台北即時報導
甫於去年8月1日接任國立歷史博物館館長的王長華，即將於今年8月1日離職，剛好只做滿1年。國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖表示，此事早在他意料之中，因為王就是來作箭靶，收爛攤子的。(聯合報系資料照片)
甫於去年8月1日接任國立歷史博物館館長的王長華，即將於今年8月1日離職，剛好只做滿1年。國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖表示，此事早在他意料之中，因為王就是來作箭靶，收爛攤子的。(聯合報系資料照片)

甫於去年8月1日接任國立歷史博物館館長的王長華，即將於今年8月1日離職，剛好只做滿1年。國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖表示，此事早在他意料之中，因為王就是來作箭靶，收爛攤子的。自2016年蔡政府執政後，至今史博館已有6人當過館長，館長像走馬燈一樣來來去去。

史博館於2018年閉館整修，開館日一延再延，去年更發生正副館長搶著退休的怪象。陳學聖說，當時他就發現，史博館並沒有規劃庫房，六萬件館藏分散在外，而王長華任館長上任後，又沒有等半年的養置期，就急著開館。

陳學聖指出，開館前已問題重重，開館後更出現諸多爭議。譬如缺乏欣賞荷花池的友善空間；為了在門口設兩個玻璃盒子，把紅牆鑿穿了幾個洞，有破壞文資之嫌；門前廣場楊英風設計的龍谿園被拆除，只剩涼亭搭配四不像的仿日式枯山水等。種種跡象隱含著某種惡意，似要讓史博館「名存實亡」，把中華文化的內涵稀釋到趨近於零。

陳學聖認為，王長華是位優秀的館長，面對諸多指摘，願意虛心改進，包括修正開館特展「筆墨豐碑」的瑕疵，打開四樓餐廳原本緊閉的窗戶，立委前往會勘時，還說玻璃盒的使用可以再討論等等。其身段之柔軟，誠意之十足，是理想的從政人才。可惜在民進黨執政下，為了粉飾前人之過，往往得睜眼說瞎話。

陳學聖說，世界各大博物館，不輕易更換館長，終身職的也大有人在。這是因為博物館有其特殊專業，專業需要累積。馬政府執政8年，史博館只經歷過兩名館長，自2016年蔡政府執政後，至今史博館已有6人當過館長，幾乎等於平均一年換一人了。館長像走馬燈一樣來來去去，難道下一任也是要來作過客，是想把史博館搞廢嗎？

博物館 退休 民進黨

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