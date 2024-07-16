我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨全代會啟動高級別維安 特勤州警警察全投入

醫建議 旅行返家後不要立刻開行李箱收拾

俞大㵢涉濫用公帑 調查報告「數字自己寫」 外交部：只花139萬

台灣新聞組／台北16日電
駐美代表俞大㵢。(本報資料照片)
駐美代表俞大㵢。(本報資料照片)

台灣駐美代表俞大㵢遭指控浮報帳目、濫花800萬元台幣(約24.5萬美元)公帑購買奢華家具，並以副總統蕭美琴的名義，採購名牌用品報公帳。立法院外交及國防委員會日前提案要求說明公費支用情形。外交部昨回函指出，駐美代表處實際購置家具支出為139萬餘元，非媒體所報導金額。

外交部列舉，如所購沙發組並非新台幣96萬元，實際支出約42萬元；床並非兩張皆25萬元，客房床墊為1萬8000元等。經統計駐處館長職務宿舍，實際購置家具設備支出共計約為新台幣139萬4882元。

外交部刻意連尾數「2元」都詳列出來，但外界無從考察真實金額，且俞大㵢在職務宿舍的音響、咖啡機等費用，竟比雙橡園都高檔至少2倍，被外界質疑公私不分。

針對俞大㵢夫人被指控不當使用公務車、對外交基層人員霸凌和頤指氣使等爭議，外交部調查報告指出，夫人基於善意並在俞的授意下，曾與美處人員共赴商店選購公務用品，並無週刊報導要求同仁開車並陪同私人採購之事。

不過，俞大㵢當時曾舉行記者會，坦言搭公務車載家人賞櫻，顯然與調查報告有落差。鏡週刊15日晚也踢爆，調查報告的購買品項、數字是俞大㵢自己撰寫，「這是哪門子的調查報告，會有公信力嗎？」

週刊也報導，立委徐巧芯6月初發函給外交部，索取俞任內所有購買明細時，外交部竟以立委調閱公文日期為計算標準，刻意把至少9項延後送達貨品不列入計算總金額，意圖壓低購買金額；俞大㵢夫婦事後為平息風波，陸續把已購入的物品，利用無條件退換貨機制，「能退則退，不能退的就換成便宜貨」，營造沒購買的假象，刻意壓低金額。

另外，駐外代表頻傳性騷事件，外交部指出，近五年共計受理性騷擾申訴案十案，職場霸凌申訴案五案，均依法積極有效處理；為防止性騷擾及職場霸凌事件等發生，外交部次長和各單位主管及各駐外機構館長均簽署「性騷擾零容忍承諾書」，並要求部內及外派同仁簽署「禁絕性騷擾承諾書」。

性騷擾 俞大㵢 咖啡

上一則

不滿打烊前下單 茶飲店女員工吐口水加料 總部怒開鍘

下一則

AI「吃電怪獸」 經濟部估5年需求成長8倍

延伸閱讀

俞大㵢濫用公帑？外交部稱只花139萬 週刊質疑：算哪門子調查報告

俞大㵢濫用公帑？外交部稱只花139萬 週刊質疑：算哪門子調查報告
不只俞大㵢 台灣多外館遭爆採購、霸凌、公帑使用亂象

不只俞大㵢 台灣多外館遭爆採購、霸凌、公帑使用亂象
華郵專訪 俞大㵢：烏克蘭自助人助值得台灣學習

華郵專訪 俞大㵢：烏克蘭自助人助值得台灣學習
俞大㵢遭控亂花公帑 林佳龍：不會讓他停職調查

俞大㵢遭控亂花公帑 林佳龍：不會讓他停職調查

熱門新聞

大齡老師教職路漫長難行，年逾50歲才「上岸」考上正式教師，也非新鮮事。圖為2024年雙北教甄試場。（本報資料照片）

代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」

2024-07-15 02:13
桃園機場航廈接駁從過去軌道系統改為電動自駕巴士，成運汽車得標卻引發爭議。(記者葉信菉／攝影)

把國家門面當兒戲？桃機航廈接駁 自駕巴士爆糾紛

2024-07-08 20:50
留美空軍官校學生徐皓明的外婆、母親因發生嚴重車禍，受到各界支持協助平安回台就醫，徐皓明與家人錄製影片感謝各界的愛心與關心。(圖／空軍司令部臉書影片)

母親外婆平安回台就醫 留美軍校生徐皓明錄影片感謝各界

2024-07-11 11:57
太陽聯盟精神領袖吳桐潭今天告別式，今天送行車隊陣容龐大，共有36輛勞斯萊斯、108輛阿法，總價值破5億元。(記者游明煌／攝影)

太陽會精神領袖吳桐潭告別式 36輛勞斯萊斯、108輛阿法車隊送最後一程

2024-07-09 00:00
為落實中正紀念堂轉型正義任務，三軍儀隊自7月15日起移出中正紀念堂蔣介石銅像大廳，改於堂外的民主大道進行，且不再站哨。消息一出，許多民眾及觀光客把握所剩幾天的時間，在中正紀念堂大廳蔣公銅像前，觀賞儀隊衛兵交接儀式。(記者林俊良／攝影)

44年歷史畫句點 最後一次台北中正紀念堂大廳禮兵交接

2024-07-14 09:59
前總統馬英九。（本報系資料照片）

馬英九接受專訪 稱賴清德天真：台獨再務實都不可能實現

2024-07-13 04:00

超人氣

更多 >
3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿

3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿
終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔
價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？

價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？
右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了

右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了
他靠5招 雖賺普通薪水也成百萬富翁

他靠5招 雖賺普通薪水也成百萬富翁