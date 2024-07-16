俞大㵢涉濫用公帑 調查報告「數字自己寫」 外交部：只花139萬

駐美代表俞大㵢。(本報資料照片)

台灣駐美代表俞大㵢 遭指控浮報帳目、濫花800萬元台幣(約24.5萬美元)公帑購買奢華家具，並以副總統蕭美琴的名義，採購名牌用品報公帳。立法院外交及國防委員會日前提案要求說明公費支用情形。外交部昨回函指出，駐美代表處實際購置家具支出為139萬餘元，非媒體所報導金額。

外交部列舉，如所購沙發組並非新台幣96萬元，實際支出約42萬元；床並非兩張皆25萬元，客房床墊為1萬8000元等。經統計駐處館長職務宿舍，實際購置家具設備支出共計約為新台幣139萬4882元。

外交部刻意連尾數「2元」都詳列出來，但外界無從考察真實金額，且俞大㵢在職務宿舍的音響、咖啡 機等費用，竟比雙橡園都高檔至少2倍，被外界質疑公私不分。

針對俞大㵢夫人被指控不當使用公務車、對外交基層人員霸凌和頤指氣使等爭議，外交部調查報告指出，夫人基於善意並在俞的授意下，曾與美處人員共赴商店選購公務用品，並無週刊報導要求同仁開車並陪同私人採購之事。

不過，俞大㵢當時曾舉行記者會，坦言搭公務車載家人賞櫻，顯然與調查報告有落差。鏡週刊15日晚也踢爆，調查報告的購買品項、數字是俞大㵢自己撰寫，「這是哪門子的調查報告，會有公信力嗎？」

週刊也報導，立委徐巧芯6月初發函給外交部，索取俞任內所有購買明細時，外交部竟以立委調閱公文日期為計算標準，刻意把至少9項延後送達貨品不列入計算總金額，意圖壓低購買金額；俞大㵢夫婦事後為平息風波，陸續把已購入的物品，利用無條件退換貨機制，「能退則退，不能退的就換成便宜貨」，營造沒購買的假象，刻意壓低金額。

另外，駐外代表頻傳性騷事件，外交部指出，近五年共計受理性騷擾 申訴案十案，職場霸凌申訴案五案，均依法積極有效處理；為防止性騷擾及職場霸凌事件等發生，外交部次長和各單位主管及各駐外機構館長均簽署「性騷擾零容忍承諾書」，並要求部內及外派同仁簽署「禁絕性騷擾承諾書」。