黑白集／掃黑打詐都靠全民運動 要政府幹嘛

賴清德總統聲稱，政府打擊黑金槍毒和詐騙，一定要是「全民運動」，才有辦法讓大家安居樂業。(本報資料照片)

賴總統到基隆宮廟主持獻匾活動，聲稱政府打擊黑金槍毒和詐騙，一定要是「全民運動」，才有辦法讓大家安居樂業。此話邏輯怪誕，掃蕩不法得靠警政司法專業，要如何變成全民運動？印尼警方日前自峇里島遣返 100多名台灣詐騙犯，除11名通緝犯歸案，另90多人都在機場「就地解散」。政府不努力，靠全民憤慨有用嗎？

這種「你抓我放」的戲碼，近年上演過很多回。台灣詐騙犯名揚國際，被遣返者都面露喜色，民眾倒希望他們被送到對岸定罪改造。賴清德 的「全民運動說」令人不解，試問：有人不支持政府掃黑打詐嗎？當然沒有。大家氣的是政府鐵不成鋼！

對於行政院最近展開的掃黑行動，賴清德得意地說，目前已抓到2500人，查獲台幣7億多元。總統非常滿意，人們卻充滿困惑。4天逮捕2000多人，等於平均一天抓600多人。這些人若確實是為非作歹、作奸犯科的惡棍，那麼警方為何平日放他們趴趴走危害鄉里，直到上級下令才抓來湊數？又或者，警方是刻意「藏黑於民」，等著這種時機來立功？

近年政府對全民運動的著迷，已到超乎想像的地步。除恢復徵兵，推廣「全民防衛」技能，民代建議全民發槍，宮廟必須協藏彈藥，連罷免 也成全民運動。如今還要支持掃黑打詐，人民忙到沒時間安居樂業了。