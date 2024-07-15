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新聞評論／南北爆二大案 民進黨新黑金體制成形

聯合報社論
以民進黨為核心的「新黑金體系」，已悄然成形。(記者葉信菉／攝影)
以民進黨為核心的「新黑金體系」，已悄然成形。(記者葉信菉／攝影)

歷經3次聲押攻防，涉貪的海基會前董事長鄭文燦終遭收押禁見；同樣震驚社會的，還有南市區漁會理事長林士傑當街遭槍殺案。一南一北二大案，都與民進黨有關，且分別涉及執政者對財團與地方勢力的利益分配，顯示以民進黨為核心的「新黑金體系」，已悄然成形。

「黑金政治」過去常被用來形容前總統李登輝執政時的國民黨。李登輝為求全面掌控權力，以國家資源綁定財團和地方勢力，形成利益共同體，甚至引入國民黨內，成為決策核心。李登輝執政時期，黑金政治橫行，他也獲「黑金教父」惡名。2000年的政黨輪替，雖與國民黨分裂有關，但人民厭惡黑金政治，拒絕向下沉淪，亦是國民黨失去政權的原因之一。

民進黨首次執政時，人民對扁政府掃除黑金有高度期待，然一方面民進黨奉李登輝為精神領袖，另一方面民進黨亦加速腐化，因此旋即發生更嚴重的扁家貪腐弊案，連不少閣員也涉貪入獄。而現在的黑金二大案，層級雖未達第一家庭的高度，嚴重性卻不遑多讓。因為扁政府時期，民進黨執政根基不穩，對於如何在制度內找漏洞的操作也尚未成熟，諸如扁家和閣員貪腐樣態大多只是收賄、洗錢。但蔡政府執政後，一黨獨大，民進黨全面掌控、分配資源以鞏固政權，地方勢力和財團帶槍投靠者也絡繹於途。

鄭文燦因土地開發涉貪，如無東窗事發，很可能是一個民進黨政府拿來吹噓的鼓勵高科技產業發展案。這種以鼓勵特定產業、促進經濟發展為名，圖利少數財團和「新興產業」者，民進黨的操作已漸嫻熟，綠能就是最具體的例子。民進黨政府敢給，「綠色企業」敢要。各地不斷傳出與綠能有關的弊案，其來有自。鄭文燦涉收賄被偵辦，更多不堪聞問的，是假經濟發展之名，獨厚綠營人士，從而讓這些財團與地方勢力成為民進黨附庸。

民進黨政權日益穩固，新黑金體制也日趨壯大。例如近年發生在台南的貪腐弊案與重大治安案件，層出不窮，林士傑被槍殺案只是冰山一角。台南由民進黨長期執政，地方「一片綠化」，林士傑不但有黑道背景，亦是民進黨重要地方樁腳。長期執政造成地方「黑白不分全變綠」，掌權者更加有恃無恐。

鄭文燦涉貪，民進黨完全噤聲，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤甚至大言不慚說，民進黨高規格、快速將鄭文燦停權，「哪個政黨敢跟民進黨一樣自我要求？」然而鄭文燦是黨內重量級人物，歷任桃園市長、行政院副院長、海基會董事長等重要職位，他不僅是黨內新潮流系要角，甚至還擁「桃園幫」、「燦系」人馬。他所涉犯的貪腐案，恐非鄭文燦的「個人行為」。民進黨要如何切割？如何說這沒有「系統性問題」？

賴政府想以「收押鄭文燦」、「啟動掃黑專案」來展現「懲治不法」和「絕不護短」決心；然而這些不法的根源，卻是來自民進黨本身。賴清德總統曾擔任市長的台南，正是此次槍殺案的發生地，且是近年「黑金熱區」，難道賴清德完全無責？而鄭文燦是前總統蔡英文的親信，有黑道背景的前台北市黨部主委黃承國亦是英系要角，加上曾發生黑道入黨風波，民進黨之崩壞，蔡英文當然也是重要推手。

鄭文燦涉貪，是陳水扁之後涉貪的最高層級政府官員；林士傑被槍殺案，犯罪性質亦極其惡劣。現在民進黨需要做的，不是虛應故事的切割、掃黑，而是自己徹底清理門戶，否則選民當年可以唾棄國民黨，如今當然也可以懲罰民進黨。(轉載自聯合報社論)

民進黨 國民黨 綠能

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