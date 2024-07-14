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川普遇襲能與319槍擊案相比？陳水扁再發聲：充滿變數

記者黃婉婷／台北即時報導
圖為319槍擊案發生時，副總統候選人呂秀蓮低頭用手帕壓住流血的腳，總統候選人陳水扁還忘情的在向群眾揮手，還沒注意到自己已中槍。(本報資料照片)
圖為319槍擊案發生時，副總統候選人呂秀蓮低頭用手帕壓住流血的腳，總統候選人陳水扁還忘情的在向群眾揮手，還沒注意到自己已中槍。(本報資料照片)

美國前總統川普遇襲，這顆劃過耳朵的子彈很可能翻轉美國總統大選，中華民國前總統陳水扁今再回顧20年前的319槍擊案，並稱此案對大選未有關鍵性影響，儘管外界普遍認為713槍擊案對川普應有加分，但距11月5日總統大選投票還有將近4個月，選舉如化學，仍充滿變數。

陳水扁指出，2004年3月19日下午1時45分，總統大選投票日前一天，車掃拜票。發生在總統的故鄉台南，綠大於藍的地方。開槍凶嫌陳義雄案發後10天自殺身亡。槍擊案經國際知名鑑識專家李昌鈺博士調查後，台南地檢及刑事局認定陳義雄為唯一凶嫌偵結。

陳水扁續指，2004年3月22日民進黨民調中心追蹤槍擊案對投票行為有影響的只有2.4%，其中1.3%改支持連戰、宋楚瑜，1.1%轉投陳水扁、呂秀蓮，「顯然319槍擊案對2004總統大選結果並不生關鍵性的影響。」

對照20年後的川普案，陳水扁說，2024年7月13日下午6點，共和黨黨員代表提名大會開幕前2天，造勢演講。發生在被稱「美國的搖籃」賓州，巴特勒小鎮傾共和黨以白人居多。開槍凶嫌托馬斯·馬修·克魯克當場遭特工擊斃。FBI賓州匹茲堡辦事處特務羅杰克在記者會宣稱這是針對川普的暗殺，不是網傳的自導自演。

陳水扁指出，713槍擊案對總統大選的影響，一般認為對川普應有加分，但距11月5日總統大選投票還有將近4個月，選舉如化學，仍充滿變數。

美國總統大選 陳水扁 槍擊

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