罷樑連署認定 中選會指導放寬 立委批違反邏輯推論

山海公民拆樑行動成員日前將罷免基隆市長謝國樑連署人名冊，送交基隆市選委會查對。(本報資料照片)

公民團體號召連署罷免 基隆市長謝國樑，基隆市選委會收件後展開查對作業。中選會「指導」基市選委會兩人一組查對，若合格與否意見不一，須用雙掛號函問連署人，未回覆視為合格。基市選委會認為未回覆視為合格有疑慮，但也不會認定不合格，今天開會研議認定標準。

本報系聯合報報導，發動罷免的山海拆樑行動小組發言人李晏蓉說，選委會查對有爭議的連署人件，寄信查證時會寄到戶籍地，但當事人可能因住在他處等原因無法及時收到並回覆，此時主張認定合格或不合格，都會有人有意見。既然今天要討論供認定的具體事證，就等市選委會提出後再提出看法。

山海公民拆樑行動成員3月8日發動罷免謝國樑，第一階段提議通過後，5月11日展開第二階段徵求連署作業，7月5日將連署人名冊送交市選委會時，因有正影本數量不符等問題未被受理，8日重新送件，選委會收件後，9日開始查對。

基市選委會表示，有5種情況的連署人應刪除，分別為非被罷免人原選舉區選舉人、在同一罷免案的提議人、姓名等個資書寫錯誤或不明、未經連署人簽名或蓋章、連署有偽造情事。其中是否為選舉區選舉人和個人資料，函請戶政機關查對。

中選會「指導」地方選委會之舉，被解讀是放寬標準，中選會昨澄清，過往辦理相關罷免案時，查核作業均採一致標準，未針對個案加嚴或放寬的情況。

台北中國時報報導，立委林沛祥痛批中選會違反邏輯推論原則，函詢沒有回覆就應該剔除。林沛祥說，中選會主委李進勇除了在12日違反先例，特地「慰問」市選會，不免令人有瓜田李下親自下指導棋讓罷免案成案的嫌疑，如今又再指導市選會查對。

他強調，若以「無罪推定」的邏輯思維來看，理論上市選會去函詢連署人沒有回覆，本來就應該予以剔除，但中選會卻認為沒有回函不可剔除，根本違反邏輯推論原則。