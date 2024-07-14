新聞眼／府院黨大軍壓境 藍攻弊案反擊

基隆市長謝國樑。(本報資料照片)

罷免 謝國樑案藍綠13日在基隆隔空交鋒，國民黨基隆市黨部掛牌「民進黨 選輸了，想重選」，對準民進黨宣戰正面回擊。民進黨繼中選會被控國家隊介入罷樑後，罷樑再拉高層級，賴清德 總統13日大陣仗來基隆送匾引聯想，府院黨一波波加速「拆樑」，企圖轉移鄭文燦貪瀆案後續風暴。

罷樑案雖然藍綠為選委會30天、40天的查對時間交火，兩陣營都已經有第二階段過關的準備，將是決戰第三階段的局面，藍希望拉長時間戰線，中央地方有充裕時間聯手反罷免，綠則想趁民團激起的罷樑氣勢，打鐵趁熱加速拆樑。

民進黨在罷免基隆市長謝國樑的角色已逐漸浮出檯面，從民進黨秘書長林右昌登高一呼批判市政倒退開始，綠議員開第一槍協助連署後，府院黨的動作逐漸明朗化。賴總統、林右昌、童子瑋昨對罷免案雖都避而不談，但慶安宮是童子瑋的大本營，現場民進黨中央到地方大集結，擺明為主角童子瑋營造氣勢，進可攻退可守。

民進黨表面不介入，私底下動員不斷，綠營基層也焦慮，希望有領頭羊帶領助攻罷免，也都在期待中央的號角，掃除曖昧不明狀態，賴清德在此關鍵時間點現身，如同主帥親征，兵臨城下，只差戰鼓擂響。

鄭文燦貪瀆案糾葛有多深，府院黨恐怕都挫咧等(驚懼顫抖地等待)，已衝擊民眾對民進黨政府信任感，綠為轉移焦點，罷免案成救命浮木，如果一戰能成功，不但有望為綠營在基隆重新奪回執政，且掃除貪汙陰霾，啟動大罷免時代，明年一路往南罷免立委下去。

鄭文燦涉貪爆發後，藍營認為是為反罷免找到破口，秘書長黃健庭就質疑，民進黨要用罷免案來當他們的遮羞布，掩蓋前任市長可能有的弊端，比如城際轉運站、田徑場、東岸商場等，才要除掉謝國樑而後快。

藍綠對決態勢已成，藍要扭轉一路挨打正面回擊，綠主帥親臨一字排開，如同向藍叫板，就等各自出招。