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新聞眼／基隆2位前市長 四接、罷樑皆動用國家機器

記者 游明煌、屈彥辰
基隆市兩位前市長李進勇（右）和林右昌（左），目前分別擔任民進黨秘書長、中選會主委。（本報資料照片）
基隆市兩位前市長李進勇（右）和林右昌（左），目前分別擔任民進黨秘書長、中選會主委。（本報資料照片）

台電四接「基隆護海公投」是基隆第一個公投連署案，被內政部和中選會聯手「沒收」，如今基隆首次市長罷免案，中選會又公然干涉施壓地方選委會，企圖加速「拆樑」。李進勇和林右昌兩位前基隆市長，從四接到罷樑皆動用「國家機器」，政治操作如出一轍，基隆人情何以堪？

台電協和電廠改建四接案，民團擔心填海造陸破壞海洋珊瑚礁生態及影響基隆港安全，發起的基隆護海公投連署案，當時被內政部和中選會聯手「沒收」。關鍵處在林右昌市長任內對此案始終模糊、曖昧不明，不敢得罪基隆人，更不敢得罪中央，使用拖字訣。

市長謝國樑上任後通過四接護海公投案，但中選會又認定違背憲法及中央法規，依地方制度法撤銷基市政府的審查決定。護海公投已是照妖鏡，讓政治人物現形。

如今，中選會主委李進勇也接著上陣，選罷法明明規定查對時間是40天，卻到基隆市選委會公然下指導棋，要求縮短為30天，把手伸進地方選委會吃相難看，李進勇對其他罷免案，也一樣用力監督查對時間嗎？就是「獨厚」基隆要加速拆樑，這不是施壓，什麼才是施壓？

行政機關如要提出嚴格於現行法規的要求時，相關事項須具急迫必要性，罷樑案明顯非急迫必要的事項，且選舉罷免連署名冊過去常發生代抄、代寫弊端，為防止造假，核實查對至關重要，中選會何以要求縮短查對時間，限時完成究竟是在急什麼？尤其是，李進勇宣稱「本於職責主管監督」，更顯此地無銀三百兩。

兩位前市長以國家機器助拳，從四接案到罷免案，都給基隆人無情的打擊，口口聲聲依法，卻有不同的標準，從打壓基隆民意的第一個公民投票連署案，到加速基隆第一個罷免案，李進勇、林右昌之心，恐怕基隆人皆知。

而民進黨政府公然「拆樑」，連演都不演了，用國家機器製造仇恨、參與鬥爭，終將遭民意海嘯反撲。

罷免 公投 內政部

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