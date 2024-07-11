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美中執法部門再合作 上海機場1逃犯遣返美國

大法官滔滔不絕1人提問12分鐘 卻限制陳述時間

記者 王宏舜、林孟潔

國會改革法案生效後，戰場由立法院轉移至憲法法庭，昨為「第一戰」暫時處分準備程序開庭，大法官提問、雙方激辯不免論及國會改革法案的核心問題，包括總統國情報告、覆議失敗釋憲爭議，立法院代表一回覆大法官提問，聲請方也不甘示弱反駁，宛如提前進入「第二戰」本訴的言詞辯論。

憲法法庭原先規畫下午2時開庭，直至4時5分結束，且審判長許宗力一開始說明各方發言時間，並罕見地要求大法官提問時間不要超過五分鐘，但除大法官提問踴躍之外，聲請機關訴訟代理人、關係機關立法院代表與訴訟代理人，更是講到「欲罷不能」，一路開庭至下午近5時才散會。

民進黨立法院黨團代表柯建銘、吳思瑤、鍾佳濱、監察院秘書長李俊俋皆出席，但多交由訴訟代理人論述；立法院則有黃國昌、翁曉玲、吳宗憲代表，然而身為「白營」的黃國昌，發言時間遠遠超過「藍營」的吳宗憲、翁曉玲，彷彿將法庭當成立法院或個人直播現場，口若懸河。

許宗力庭上多次提醒黃國昌已經發言超時，總統訴訟代理人洪偉勝也抱不平，要求審判長讓聲請方「補給時間」，並指黃國昌講話「遠遠超過五分鐘」，憲法法庭應該平等對待。

除了當事人辯得欲罷不能，大法官的提問也再度引起爭議，表定大法官詢問與補充陳述時間為一小時，但「問題總是很長」的大法官蔡宗珍仍把許宗力的叮嚀當耳邊風，一個人提問長達12分鐘，不僅旁聽民眾傻眼，連當事人也不知該如何回答，時間嚴重拖延，卻也不見許發揮訴訟指揮權，外界好奇何以嚴格限制當事人陳述時間，大法官卻可以「滔滔不絕」問問題。

大法官 民進黨

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