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黑白集／拆樑變拆綠？或成壓垮賴政府最後一根稻草

黑白集
鄭文燦（中）涉貪，是扁案後貪腐案最高層級，重創綠營形象。（記者葉信菉／攝影）
鄭文燦（中）涉貪，是扁案後貪腐案最高層級，重創綠營形象。（記者葉信菉／攝影）

民進黨推動罷免基隆市長謝國樑，頗有藉此吹起「反攻號角」之意。然而，賴政府不利事件接二連三，「反攻號角」愈來愈像「救命稻草」。稍一不慎，「救命稻草」還可能變成「壓垮賴政府的最後一根稻草」。

儘管民進黨宣稱，「拆樑」是因為謝國樑「處理市政荒唐」，但罷免案乘「青鳥行動」而起，不是謝國樑做得多差，而是綠營藉此發洩國會屢戰屢敗的怒氣。對民進黨而言，這也是「拔草測風向」：如罷免成功，順勢推動對藍委「大罷免」，便可一鼓作氣贏到2028。

民進黨傾力拆樑，國家大政卻四處失火。停電接二連三，超思雞蛋疑雲一波未平，一波又起；而台灣漁船接連被大陸、日本扣押，平日夸夸其談的政府卻一籌莫展。此外，「湧言會」大本營三立電視，被指是詐騙集團幫凶；黨政要員鄭文燦涉貪，更是扁案後貪腐案最高層級，重創綠營形象。

此時看綠營高喊「拆樑」，不免令人疑惑：賴政府上台50天，除了惡鬥，還是惡鬥，什麼問題都無法解決。該被「拆掉」的，究竟是謝國樑，還是民進黨？答案呼之欲出。

民進黨當然不會停止「拆樑」。但距離罷免投票還有二個多月，這段時間，難保賴政府不會再出大事。光看目前的混亂情勢，也足以讓這場政治動員從「拆樑」變成「拆綠」了。

民進黨 罷免 詐騙集團

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