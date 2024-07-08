交保法官之父是鄭舊屬 檢抗告：送錢的押了 收錢卻放了

爆發涉貪案件後，鄭文燦7日宣布辭去海基會董事長職務。圖為鄭文燦桃園住家外觀。(記者曾原信／攝影)

桃園地檢署偵辦土地開發弊案，聲押涉嫌收賄的海基會前董事長鄭文燦卻遭法院交保，檢察官陳嘉義當庭提起抗告，質疑「送錢的押了，收錢的卻放了」是什麼道理？檢方並揭露曾四度聲請搜索票都被法院駁回，質疑法院立場「只能說法院和我們的證據判斷價值不太一樣」。桃園地方法院強調程序無問題，檢方提起的抗告案今天會送至高院。

外界質疑，駁回檢方羈押聲請、裁定500萬（台幣，下同，約15.5萬美元）交保的鄧姓女法官父親和鄭文燦淵源深厚，曾任鄭文燦行政院新聞局長任內的政風室主任，鄭選上桃園市長後也擔任政風處長直到退休 ，國民黨 桃園市議員凌濤質疑「法官未避嫌、縱放鄭文燦，太離譜。」桃園地院回應，鄧姓女法官是當晚值班法官，並無迴避事由。

鄧女父親手機接通後，對方自稱是菲律賓人，門號已使用兩年；記者在鄧父臉書留訊，但至截稿仍未獲回覆。律師呂俊杰指出，刑事訴訟 法認為執行職務有偏頗之虞可簽請迴避，但簽請迴避可能被質疑「覺得自己無法公正嗎」？也容易被揣測是否刻意丟出燙手山芋，所以除了法定事由迴避，實務上的運用涉及人性，不太容易。

桃園地檢署接獲「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」涉弊檢舉，上月約談4名行賄者聲押禁見獲准，今年6月30日向法院聲請搜索收賄者鄭文燦相關居所，值日法官以卷證內容完備、無必要搜索為由駁回，檢察官增列補充說明在7月1日、2日、4日三度聲請搜索仍被駁回，因此於5日指揮調查員攜傳票帶回鄭文燦訊問後當庭逮捕聲押，但法官認為鄭退回500萬元已無洗錢犯罪嫌疑，收受賄賂及洩密部分雖罪嫌重大，且同案被告皆已羈押禁見、犯案時間距今7年，監聽譯文及蒐證照片卷證資料充足，因此裁定交保。

外界質疑7年前的案子為什麼直到現在才辦？是否因民進黨中常委、中執委選舉將屆，有政治力介入？桃園地檢指出，案件去年底接獲檢舉，立即調查蒐證，絕無拖延；逮捕日逢鄭文燦生日也純屬巧合。

現任國民黨不分區立委吳宗憲也被發現，在擔任桃園地檢署檢察官時，曾辦過鄭文燦相關案件。吳宗憲昨低調表示，桃檢檢察官本次辦案範圍，跟他以前辦案有部分重疊，不便表示意見。

據悉，吳宗憲當時起訴自稱「鄭文燦乾爹」的鄭義雄、時任經發局副局長王允宸。為何鄭文燦當時並未受到牽連？熟悉桃園的法界人士指出，檢察官辦案是以證據說話，可能是證據不夠充足而無法起訴。

這名法界人士指出，當時許多案件皆有鄭文燦影子，包括土地地目變更、老舊學校廢校、航空城等，因此當鄭文燦涉貪事件爆發後，吳宗憲才會說出「他被查，我不會意外」。他說，吳宗憲當初查案時，一定有獲得與鄭文燦相關訊息，但可能沒關鍵性證據而辦不下去；許多證據不會在第一時間出現，事後可能因為分贓不均或是其他因素，證人才會跳出來，相信現在的檢察官有拿當初吳宗憲辦案時的資料作為參考。