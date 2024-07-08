急件通知立院 國會改革釋憲案挨批插隊 憲法法庭澄清

憲法法庭將開庭討論國會職權修法暫時處分案，朝野黨團今天協商推派訴訟代理人。(記者葉信菉／攝影)

綠營針對國會改革聲請釋憲案，憲法法庭7月3日公布，7月10日召開準備程序庭討論暫時處分案，憲法法庭書記廳3天寄3次通知書，只給立法院不到一周時間，交出訴訟代理人等名單，被質疑宛如插隊急件處理。

憲法法庭書記廳昨澄清，依法處理憲法法庭行政事務，憲法法庭7月4日評決8月6日行言詞辯論，開庭通知明載到庭的限制人數，其中特准得由3名立法院機關代表出席，為求記載明確一致，7月5日重新製作準備程序通知書，以「最速件」送達各當事人。

憲法法庭書記廳表示，憲法法庭7月3日寄送準備程序通知書，7月4日評決本案8月6日行言詞辯論，當天下午即寄送開庭通知書，注意事項中均有明載「到庭辯論立委、機關代表及訴訟代理人的限制人數」；其中，考量立法院屬大型合議機關，特別准許得由至多3名機關代表出席。書記廳指出，為求此部分內容記載明確一致，故在7月5日上午評決，重新製作準備程序通知書，並以「最速件」送達各當事人。

有立院高層指出，司法、立法院兩院事務，通常由司法院秘書長親自送文，或請立院書面回函，這次卻寄通知書。書記廳澄清，「憲法法庭已法院組織化，司法院秘書長不再列席大法官 評議」，憲法法庭審判主體為15位大法官，對外聯繫窗口則是書記廳，依法處理憲法法庭行政事務，本案依原則回覆各聲請人、相關機關來電所循事項，與一般法院行政單位作法相同。

書記廳指出，立法委員、行政院、總統及監察院，為本暫時處分聲請案聲請人，憲法法庭並指定立法院為相關機關；依憲法訴訟法、憲法法庭審理規則，憲法法庭暫時處分前，依法得行準備程序，並以「通知書」送達。