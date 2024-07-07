遷移軍營蔣銅像？國防部長：目前無規畫

國防部長顧立雄表示，目前並沒有遷移各營區機關兩蔣銅像的規畫。(本報資料照片)

目前駐防中正紀念堂的三軍儀隊傳出將撤出大廳，改在民主大道進行「勤務展示」。國防部 長顧立雄昨天表示，相關方案還在與文化部協調中，面對外界質疑是否讓儀隊表演淪為觀光 性質？顧立雄強調，儀隊表演是表現對國家的效忠，和忠烈祠的儀隊表演一樣。他並指出，目前並沒有遷移各營區機關蔣中正銅像的規畫。

各界關注中正紀念堂轉型議題，行政院日前聽取各部會報告轉型正義業務進度，文化部會中提出三軍儀隊撤出中正紀念堂體大廳，未來「勤務展示」將改於民主大道進行且不再站哨，不過實施時間仍未定。

國防部長顧立雄昨天在中正紀念堂主持國防部主辦「第7屆全國高中職儀隊決賽暨國軍社團成果發表」活動，面對媒體詢問，顧立雄指出，相關方案正和文化部在積極協調中，未來還是會有儀隊表演，表演完就回到備勤室，詳細規畫還在與文化部協調中。

不過外界質疑，三軍儀隊撤出中正紀念堂大廳，是否讓操槍演練淪為觀光性質？顧立雄解釋，儀隊的表演還是在表現對國家的效忠，自由廣場升降旗儀式也會繼續。他強調，儀隊的性質就像在忠烈祠一樣「忠烈祠儀隊也有這樣的儀隊表演」。

此外，國造潛艦原型艦海鯤艦目前正在進行安裝設備及泊港測試中，傳出賴清德總統已經同意後續建造方案及預算 規模，將採「3+2+2」的3階段方式建造7艘量產型潛艦，由年度國防預算分15年編列，總經費將達新台幣2840億元(約86.7億美元)。

顧立雄指出，國造潛艦預算都有整體規畫，不過目前原型艦還在泊港測試中，未來還將進行海上測試，國防部將會非常慎重，經費編列之後如果要動支，也要等到原型艦通過海上測試之後，才能動支。