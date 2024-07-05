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選罷法掐脖戰 藍控綠堵門口軟禁議事員 怒報警

台灣新聞組／台北5日電
立法院內政委員會4日排審選罷法修正案，民進黨立委癱瘓議事，召委高金素梅（二排左三）只好宣布休息。(記者潘俊宏／攝影)
立法院內政委員會4日排審選罷法修正案，民進黨立委癱瘓議事，召委高金素梅（二排左三）只好宣布休息。(記者潘俊宏／攝影)

立法院朝野昨日大戰「公職人員選舉罷免法」修正草案，民進黨立法院黨團一大早出動20多名綠委霸占內政委員會主席台，朝野雙方爆發掐脖、搶議事錄等衝突。內政委員會召委高金素梅下午宣布更換開會地點，不過綠委把議事人員困在會場，讓藍營氣炸痛批「綁架」，並向中正一分局報警。最後會議散會，朝野下周擬再戰選罷法。

立法院內政委員會昨日排審「公職人員選舉罷免法」修正草案，民進黨立法院黨團一早霸占主席台，國民黨僅動員內政藍委，雙方人數懸殊。綠委手拿看板指「藍白怕了沒收民主、沒收民權鳥籠罷免」，藍委則高舉「民進黨耍賴黨、不討論只耍賴」看板，雙方互嗆約10分鐘，議事空轉。

其中，經濟委員會召委邱議瑩、司法法制召委鍾佳濱、國防外交召委王定宇，因為同一時間主持會議，紛紛一開會就宣布休息，前去助攻，遭民眾黨團總召黃國昌怒轟「薪水小偷」。

高金素梅在下午2時左右，回內政委員會宣布更改開會地點至群賢樓，但當高金素梅至群賢樓開會時，發現議事人員遲遲未到場。

高金素梅直接致電內政委員會主秘：「你們出得來嗎？」主秘回答：「我們同仁要出去，而且一直拜託他們（綠委）。」高金追問：「他們是誰？誰擋住了？」主秘進一步說明：「民進黨委員們，我們有拜託他們，也請同仁們一定要去群賢樓開會，但他們還是把門口堵住，沒辦法出去。」高金再詢問：「你們是不是被綠委綁架？」主秘未正面回應，僅重申：「我們出不去。」

高金素梅痛批，當了22年立委，沒看過黨團霸占主席台還軟禁議事人員，考慮到議事人員相當無奈，下午3時左右宣布散會並預告下周一繼續排審。

國民黨不滿民進黨立委囚禁議事人員，國民黨立委王鴻薇、徐巧芯等一行人到台北地檢署遞狀，告發民進黨立委涉嫌強制罪、妨害自由及妨害公務罪；檢方分案偵辦。徐巧芯還公布一段影片，影片中內政委員會主秘離場，民進黨立委沈發惠、林淑芬隨即追上去詢問「主秘要去哪？」逼著主秘又回到會場，徐巧芯直呼「這就是軟禁啊！」

民進黨團總召柯建銘回應，議事人員留在內政委員會，是因開會地點本就在這裡，國民黨團換會議開會是非法的、高金素梅在走廊上宣告也是非法宣告，嗆國民黨「惡人先告狀、顛倒是非」。

立法院內政委員會召委高金素梅4日更改開會場地，民進黨立委蔡易餘（中）指著牌子表示...
立法院內政委員會召委高金素梅4日更改開會場地，民進黨立委蔡易餘（中）指著牌子表示這裡才是真正的「內政委員會」。(記者林伯東／攝影)

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