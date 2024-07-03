黑白集／對賴清德絕望的 何止游盈隆

台灣民意基金會董事長游盈隆。（本報資料照片）

台灣民意基金會董事長游盈隆受訪，感慨賴清德 面對國會三黨不過半，捨聯合政府而選擇一黨執政，把台灣帶到「崎嶇、醜陋又難看」的道路。主持人問是否對賴總統失望，他婉言「應然面有期待，但很少談，因為與社會現況不符」；幾經追問，他脫口而出：「我當然失望，非常失望，甚至有點絕望」。

發言對總統不敬，游盈隆不免接到關切。他藉臉書「校正回歸 」，宣稱是對政局失控感到失望。游董修詞之餘，仍不忘提醒：朝野惡鬥「別一路玩到掛」。手控國家機器才能玩掛國家，弦外之音不難懂。不過，「被關切」之番外篇，充分演繹他的另段發言：民進黨 沒意識政局改變，不肯面對失去完全執政。

游盈隆可上達天聽，接受親藍媒體訪談，坦言對執政者「失望甚至絕望」，雖然政治不正確，卻道出多數民眾的心情。但失望者何止游盈隆，被新政府一再耍騙的旅遊業者，不絕望嗎？被民進黨放生多年的中小傳產業者，不心冷嗎？承受高通膨的薪貧族，面對未來不心酸嗎？

賴清德用謊言及衝突硬撐一黨執政，因而比蔡英文更倚賴側翼，更利用國家資源捆綁自己人。他未經評估即宣布先進產業南移，那些憑黨證賣電及圈地炒房者，還不仰天長笑嗎？

對賴清德新政抱期待的，都要失望了。他愈自滿，絕望的愈多。