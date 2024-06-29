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國會改革上路首戰 卓赴立院備詢：我以身試法

台灣新聞組／台北29日電
國會改革法案已正式生效，行政院長卓榮泰28日赴立法院備詢，卓榮泰說，他要來「以身試法」，看修法是否改變質詢過程，希望質詢者、備詢者彼此尊重。(記者屈彥辰／攝影)
國會改革法案已正式生效，行政院長卓榮泰28日赴立法院備詢，卓榮泰說，他要來「以身試法」，看修法是否改變質詢過程，希望質詢者、備詢者彼此尊重。(記者屈彥辰／攝影)

國會改革法案生效後，行政院長卓榮泰昨首度立院備詢，被問是否憂心在野黨藉藐視國會罪無理取鬧，卓榮泰說，他到立院就是要「以身試法」，看這樣的修法會不會改變質詢過程，盼質詢者跟備詢者彼此尊重，如果能理性指出施政不良所在，樂於接受。

卓榮泰指出，「立法院有些行為是我們認為在立法院職權行使法當中，與憲法相違背，依照憲法訴訟法第47條聲請釋憲，希望過程中，為避免未來有回復困難之虞，有爭議的條文適用與否，雙方能有基本態度，按耐不動，彼此尊重，我希望這個樣子」。未來釋憲後，才知道哪些行為、國會權責是合法合憲。希望立法院看到也尊重這點。

針對國會改革法案，賴清德總統昨天委由律師洪偉勝向司法院遞交釋憲聲請書，向憲法法庭提起憲法訴訟，聲請法規範憲法審查及暫時處分，這是繼民進黨立院黨團、行政院後，連三天就修法提釋憲的憲政單位。憲法法庭昨評決受理民進黨團的聲請，另兩案也已分案，由承辦大法官及其所屬審查庭處理；法界認為，是否裁准暫時處分應不會太慢。

據了解，主張調查權遭侵犯的監察院，近日也將聲請法規範憲法審查。總統府發言人郭雅慧表示，賴總統已清楚表明立場，反對國會擴權，並不是反對國會改革，國會理應改革，但須合法合憲。

民眾黨主席柯文哲說，賴總統表示在釋憲結果出來前，不會遵守三讀通過的法律。照這樣的邏輯來看，人民可否比照辦理，例如某甲對所得稅法釋憲，釋憲出來前就可以不用繳稅？

另外，賴清德總統就職滿1個月，多份民調顯示，支持度已跌破5成。前副總統呂秀蓮前天在「新聞千里馬」節目中表示，當立法院擴權時，總統不應在同一時間也擴權，在總統府成立3個委員會，難怪會激怒民眾。

針對近來在野推動的國會改革，呂秀蓮認為根本變了調，批評整個程序瑕疵很嚴重，如果真心要國會改革的話，會得到人民支持，特別呼籲民間應該再來推動一次「國會再改革」，找學者專家心平氣和為國會理出一個新的方法，作為國會再改革方案。

呂秀蓮說，關於賴總統在總統府成立了三個委員會，她感到困惑，賴總統是不是做了另外一件事來激怒民眾？這也許是賴總統急求好心切，也可能是因為民調暴跌的關係，可是賴忘了，當立法院擴權時，他不應該同一時間也擴權。

呂秀蓮表示，她和賴清德不太熟，但是和賴接觸時，覺得他是個溫柔敦厚的人，認為大家用狼性來定位他可能還太早，應該給他鼓勵。

呂秀蓮 賴清德 民調

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