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部署下一戰？漢子、燕子、王子同台 盧避答是否選黨主席

台灣新聞組／綜合29日電
台中市長盧秀燕（右）28日率領市府一級主管拜訪新北市政府，新北市長侯友宜（左）則帶領市府團隊迎接。（記者許正宏／攝影）
台中市長盧秀燕（右）28日率領市府一級主管拜訪新北市政府，新北市長侯友宜（左）則帶領市府團隊迎接。（記者許正宏／攝影）

新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安昨分別齊聚北台灣，「漢子、燕子、王子」互相拉抬，2026、2028年選戰布局受關注。蔣、侯昨上午先在台北宣傳世壯運，侯、盧中午則在新北雙城交流，盧強調侯是兄長，她是妹妹，城市交流首站就來新北，侯則說也要回訪台中交流。

2026年國民黨新北市長選舉布局，台北市副市長李四川被視為最具競爭力，蔣萬安昨上午與侯友宜參加2025雙北世界壯年運動會第7次組委會，媒體問兩人接不接受李四川？蔣萬安當場哼起「愛我別走」歌曲，強調不要小看「萬安緊抱」威力。

侯友宜則是停了幾秒說，離選舉還很遠，每個人現在在工作崗位團結在一起，先擁抱雙北合作，讓世壯運會更好。

台中市府此次參訪新北市五股公有零售市場、新北資源循環教育基地及府中雙城等施政，盧秀燕表示，今年開始積極城市交流，首站就到人口全國最多的新北市，是龍頭城市，台中是第二大城市，有285萬人，加起來超過700萬人，占台灣的三分之一，特別帶團隊來參訪學習。五股公有市場如超市般潔淨明亮，令人讚賞，「新北耶誕城」也是代表城市品牌的特色活動。

被問到是否有訪美行程？盧秀燕說，疫情解封後加速城市外交，今年出訪新加坡，腳步不會停止。明年是否競選黨主席？盧以「上班時間不談黨務和選舉」避答。

侯友宜、盧秀燕被視為2025國民黨主席改選可能人選，國民黨主席朱立倫昨在宜蘭表示，侯盧會「非常好」，本就希望藍營縣市長多見面、多討論市政交流，能更加團結一致，都是好事。

國民黨新北黨部主委黃志雄表示，黨主席選舉在明年下半年舉行，不論主席朱立倫、侯友宜或盧秀燕，都要思考國民黨未來定位跟努力的方向。2026、2028選舉接踵而來，「誰能帶國民黨浴火重生？」還打贏大選，這才是多數支持者的期待。

黃志雄認為，不論誰有意願，都要承擔主席工作跟責任，要很清楚定位，不要讓黨內過度競爭，還要提出願景，讓全國人民認為國民黨在努力往前走，也給國民黨機會。

民進黨新北議會黨團總召張維倩說，如今國會藍白亂政，許多法案都會直接影響地方政府，兩人是地方父母官，要捍衛市民福祉，呼籲漢子、燕子藉由他們的影響力，成為黨內清流，將走偏的國民黨導回正途。

國民黨 侯友宜 新加坡

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