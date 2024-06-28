民主基金會人事 林佳龍：盧業中需說明外交方向

外交部長林佳龍。(記者邱德祥／攝影)

民主基金會19日召開董事會，會議主席由外交部長、基金會副董事長林佳龍擔任，在審查政大教授盧業中出任執行長案時，民進黨 推派代表以人數優勢「擱置」盧人事案。林佳龍昨天表示，當天盧業中缺席，但基金會委員會想要問外交政策方向是否跟賴清德 總統一致，待下次董事長韓國瑜 主持時處理。

立院外交及國防委員會昨邀請林佳龍專案報告，立委馬文君詢問盧業中聘用被擱置的原因。林佳龍表示，第八次第一次董事會議因韓國瑜主持立院會議，由他代理，但韓國瑜推舉的盧業中沒有在場，董事們很想了解提名人，經表決後先擱置，下次再決定。

馬文君表示，不管是國民黨、民進黨執政，都沒有人過多干預民主基金會，希望二軌外交可以順利推動，如果要用政黨惡鬥、政治鬥爭的態度來干擾，未來會更慎重、更嚴謹地來檢視預算，不可以讓外交部一直浪費民脂民膏。

林佳龍表示，當天就有推舉韓院長做董事長，並沒有如外界猜測要卡誰；至於執行長，因為董事長提名後，要經董事會同意，但當天提名人沒到，被提人也沒到，董事會的大家想要更了解提名人，而他做為一個代理主席，只好擱置，交由下一次韓董事長主持。