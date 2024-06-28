新聞評論／編造與影射：台灣民主要以麥卡錫主義為戒

對於台灣網紅是否遭大陸邀請一事，大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應說，許多台灣的自媒體人士透過分享他們在大陸的所見所聞，增進兩岸同胞相互了解，這是兩岸民眾都非常樂見的事。(記者陳政錄／攝影)

最近，一種說故事的方法引起各界關注。一名網紅和一家綠媒都採取這種敘事手法，創造了恐怖氛圍。這位網紅以預言家的口吻說，下半年會有十位網紅受邀到大陸拍旅遊影片，內容看似旅遊，實則是文化統戰。而綠媒則以吹哨者身分，聲稱有「資深媒體人」爆料，指陳新華社記者在某電視台政論節目坐鎮盯梢，要求大家按其腳本演出。

兩起事端看似獨立事件，卻有高度共通處。首先，兩者都用了「蒙太奇」般的散焦鏡頭，劇中沒有真實的受指控者姓名，只有朦朧的身影。前者少了涉事網紅的清單，只有數字和時間段；後者只有新華社的名稱和AI 合成的記者背影，就連爆料的「資深媒體人」是誰，什麼電視台受到「教唆」，均付闕如。

其次，暗指其中涉及豐厚利益。這位網紅說，受邀網紅多為免費招待，有些自稱曾接獲邀約的網紅，更誇稱對方給付金額每年可超過千萬台幣。綠媒的報導則說，對岸是以「在中國的商業利益」為誘餌，交換電視台製作帶狀政論節目。

其三，兩個劇碼揭露後，都有執政黨背書。這位網紅爆料後，綠委立即要求政府單位研擬對策，並稱受邀網紅背後都有「中國乾爹」。而綠媒報導後，陸委會則「證實」說，該記者已輪調回中國。

連續發生的指控事件，頗有內部獵巫、恫嚇的控訴樣態，類似美國當年的「麥卡錫 主義」。曾經把「促轉會」當成「東廠」的副主委張天欽說過，「間接影射的殺傷力最強」，可謂一語道破此類的手法：僅靠一支影片、一篇報導，就將兩岸民間交往塗上汙泥，繪製出白色恐怖陰影，多麼輕易！

這類的陳述成本極其輕盈。既不需偵騎四出、暗夜埋伏，也不必監禁審訊；羅織罪狀，隨口說說，省心省事。但它影射的是，有一支第五縱隊就潛伏我們身旁，他們是被金錢收買的貪婪台灣人，為了錢財與北京唱和，準備出賣本土政權。其危險之處亦在於此：由於缺乏實名指控，反讓各種兩岸交流合作都蒙上賣台陰影，參與者成了「潛在罪犯」；但指控者卻未指名道姓，也輕易迴避了法律責任。

兩則故事可能都有部分真實情節。例如，邀約網紅拍片，可能是大陸網路營銷公司找到的新流量密碼，兩岸媒體合作過去亦稀鬆平常。然而，只要套上「統戰」濾鏡，將情節加上政治陰謀的套路，兩岸往來立即鬼影幢幢起來，成了紅色洗腦的雞尾酒。

如此這般的輕率指控，其實正反映了現實社會可悲的分裂對立，也顯示主政者無視這種不健康的對立，不惜對內、對外宣戰，卻缺乏積極建樹。充滿敵意的一邊藉此一紅色恫嚇讓另外六成選民懾服，綁架全民一起拱衛其政權。但其巨大代價則是：一、將兩岸的交流凍結殆盡；二、在內部製造了一批代罪羔羊群體。

先論後者，就算主政者能讓六成反對者都噤若寒蟬，但一個六成公民都被打成潛在資敵者的國家，要如何統治？前者更為嚴峻，交流若一夕驟停，兩岸誤解加深，勢將使雙方敵意螺旋急劇陡升。當兩岸烽煙一起，誰能為塗炭生靈償付代價？國台辦特別在記者會中，先明言這位網紅自己就曾去過大陸多次，使其指控落空；也指稱綠媒報導純是假新聞。最後再暗示，大陸可能恢復派團來台參加金曲、金馬獎，不會讓兩岸交流切斷。

當年美國的麥卡錫主義，不過雷厲風行了四年，就受到舉國唾棄，現反成美國歷史黑暗的一頁。任何人想靠不斷羅織叛國者來掌控權力，也絕對不是治國正道！