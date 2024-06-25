我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪席捲全美 華盛頓林肯蠟像慘遭高溫「斬首」

台灣駐美代表爆採購爭議 資深外交官：俞大㵢應該不是特例

國會改革案 賴清德開槍釋憲 藍批太上皇毀憲

台灣新聞組／台北25日電
賴清德總統（左）24日以「守護憲政、保護人民」，說明對國會改革修法聲請釋憲的態度；這也是賴總統就任後首次敞廳談話。國民黨主席朱立倫則說，賴清德守護憲政的說法讓國人精神錯亂。(圖／總統府提供)
賴清德總統（左）24日以「守護憲政、保護人民」，說明對國會改革修法聲請釋憲的態度；這也是賴總統就任後首次敞廳談話。國民黨主席朱立倫則說，賴清德守護憲政的說法讓國人精神錯亂。(圖／總統府提供)

賴清德總統昨對國會改革法案釋憲戰開第一槍，宣布將向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，並在簽署立法院覆議案咨文時加註「審議程序引發社會高度疑慮」等意見，且要等釋憲結果，再決定是否赴立院國情報告。在野黨炸鍋，痛批賴總統把自己當成太上皇。

國民黨主席朱立倫表達高度遺憾，「賴總統仍堅持當民進黨主席、向民主宣戰」，6成民意將正面迎戰，團結對抗民主獨裁。

賴總統昨天上午9時30分在總統府敞廳發表談話，他表示，對於立法院三讀通過的「立法院職權行使法」和「中華民國刑法」修正案，他已依據憲法規定完成簽署，並在昨日公布法案；不過，立法院這次修法，除了在審議程序引起社會高度疑慮，相關規定更對憲法的權力分立和制衡原則造成危害風險。

賴總統說，國會理當改革，但不應任意擴權，改革方式應合法合憲，立法院調查權不能侵害司法權和監察權，更不能侵害人民「隱私權」、「營業秘密」及「不表意的自由」等基本權利，基於守護憲政秩序、保護人民權利，他宣布將向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。

賴總統指出，總統是「自由民主憲政的守護者」，這次修法有違憲疑慮，他必須做出聲請釋憲決定，透過憲法法庭裁判，確認這次修法合憲性和正當性。

針對總統至立法院國情報告，賴總統說，既然這次立法院三讀通過的法律涉及違憲，且總統府也已提出釋憲，「還是要等釋憲有結果後再決定」；他呼籲在野黨，在大法官還沒做出釋憲結果前，不宜貿然採取行動。

賴總統強調，憲法法庭是維護憲政秩序最高司法機關，無論釋憲結果為何，朝野都必須尊重且接受，「現在是捍衛自由民主憲政的歷史時刻」。

朱立倫透過臉書回應，賴總統就任一個多月以來，心中只有對抗，只會鬥在野黨，站在主流民意對立面；國民黨無法認同賴清德的釋憲理由，更不接受民進黨惡意的抹黑。

國民黨立院黨團總召傅崐萁大罵，台灣已成中央集權皇帝制了嗎？民眾黨團總召黃國昌也批評，賴總統把自己當成太上皇，比起大法官尚未做出的緊急處置，賴竟認為自己講的話更具有法律效力。

傅崐萁說，雖然15名大法官都是前總統蔡英文提名、獲民進黨立委席次過半的立法院同意後任命的，但他還是要呼籲大法官「拿出皇后的貞操、司法的良心」，做出正確判決。

民眾黨發布聲明，多數民意支持國會改革，立法院也對覆議案作出決議，賴總統宣布施行法令卻堅稱違憲，甚至要求釋憲結果出爐前，在野黨不可貿然行動，形同侵害大法官職權。

中廣前董事長趙少康說，大法官全都是民進黨提名的自己人，可以掌控釋憲結果，都讓賴清德有恃無恐；賴清德寧願讓國政空轉，也要全面開戰，就是不想讓「雙少數總統」被看不起，獨裁總統的心態昭然若揭。

大法官 賴清德 民進黨

上一則

新聞評論／賴清德踐踏國會 藐視台南市議會故技重施

延伸閱讀

賴清德嘆中華民國派也淪台獨 藍譏側翼論述、對內分化

賴清德嘆中華民國派也淪台獨 藍譏側翼論述、對內分化
台國會職權修法釋憲案 行政院預計本周內送出

台國會職權修法釋憲案 行政院預計本周內送出
台總統府公告國會職權修法 釋憲戰開打

台總統府公告國會職權修法 釋憲戰開打
台總統簽署國會職權修法 加註意見：侵害人民基本權利

台總統簽署國會職權修法 加註意見：侵害人民基本權利

熱門新聞

副總統蕭美琴過去在擔任駐美代表時，就已被大陸列入台獨頑固份子清單。圖／聯合報系資料照片

中國「懲治台獨」即日起實施 這些人最危險

2024-06-21 14:36
桃園8旬李姓老翁2022年搭區間車時，要求同坐博愛座的王女換位遭拒，竟罵「你不是人」、「豬狗不如」。示意圖。(記者陳恩惠／攝影)

台8旬翁火車上逼年輕女換座 罵人「豬狗不如」下場慘

2024-06-19 20:55
國際智慧城市組織(ICF)昨公布「全球7大智慧城市」，雲林縣在全球數百個城市中脫穎而出，是台灣唯一入選城市，副縣長謝淑亞（右）受邀分享經驗。圖／雲林縣政府提供

全球7大智慧城市公布 台灣這城入選…背後原因曝光

2024-06-20 17:45
澎湖有漁民目擊潛艦上浮，引起網友熱議。圖／民眾提供

台漁民拍到核潛上浮有機會領獎金 海軍「外快」價碼曝光

2024-06-18 14:25
衛福部疾管署副署長曾淑慧說，新冠疫情進入第6波流行情，呼籲民眾應盡速接種新冠疫苗。(本報資料照片)

台灣新冠死亡單周翻倍 7月恐達高峰 疾管署籲快打疫苗

2024-06-19 02:29
奇軒是台灣首位YouTube訂閱突破千萬的網紅。圖／摘自臉書

台灣首名YouTube訂閱千萬創作者 真實月收入曝光

2024-06-23 13:29

超人氣

更多 >
習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太
全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金

全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金
南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名
公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病
「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫

「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫