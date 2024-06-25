國會改革案 賴清德開槍釋憲 藍批太上皇毀憲

賴清德總統（左）24日以「守護憲政、保護人民」，說明對國會改革修法聲請釋憲的態度；這也是賴總統就任後首次敞廳談話。國民黨主席朱立倫則說，賴清德守護憲政的說法讓國人精神錯亂。(圖／總統府提供)

賴清德 總統昨對國會改革法案釋憲戰開第一槍，宣布將向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，並在簽署立法院覆議案咨文時加註「審議程序引發社會高度疑慮」等意見，且要等釋憲結果，再決定是否赴立院國情報告。在野黨炸鍋，痛批賴總統把自己當成太上皇。

國民黨主席朱立倫表達高度遺憾，「賴總統仍堅持當民進黨 主席、向民主宣戰」，6成民意將正面迎戰，團結對抗民主獨裁。

賴總統昨天上午9時30分在總統府敞廳發表談話，他表示，對於立法院三讀通過的「立法院職權行使法」和「中華民國刑法」修正案，他已依據憲法規定完成簽署，並在昨日公布法案；不過，立法院這次修法，除了在審議程序引起社會高度疑慮，相關規定更對憲法的權力分立和制衡原則造成危害風險。

賴總統說，國會理當改革，但不應任意擴權，改革方式應合法合憲，立法院調查權不能侵害司法權和監察權，更不能侵害人民「隱私權」、「營業秘密」及「不表意的自由」等基本權利，基於守護憲政秩序、保護人民權利，他宣布將向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。

賴總統指出，總統是「自由民主憲政的守護者」，這次修法有違憲疑慮，他必須做出聲請釋憲決定，透過憲法法庭裁判，確認這次修法合憲性和正當性。

針對總統至立法院國情報告，賴總統說，既然這次立法院三讀通過的法律涉及違憲，且總統府也已提出釋憲，「還是要等釋憲有結果後再決定」；他呼籲在野黨，在大法官 還沒做出釋憲結果前，不宜貿然採取行動。

賴總統強調，憲法法庭是維護憲政秩序最高司法機關，無論釋憲結果為何，朝野都必須尊重且接受，「現在是捍衛自由民主憲政的歷史時刻」。

朱立倫透過臉書回應，賴總統就任一個多月以來，心中只有對抗，只會鬥在野黨，站在主流民意對立面；國民黨無法認同賴清德的釋憲理由，更不接受民進黨惡意的抹黑。

國民黨立院黨團總召傅崐萁大罵，台灣已成中央集權皇帝制了嗎？民眾黨團總召黃國昌也批評，賴總統把自己當成太上皇，比起大法官尚未做出的緊急處置，賴竟認為自己講的話更具有法律效力。

傅崐萁說，雖然15名大法官都是前總統蔡英文提名、獲民進黨立委席次過半的立法院同意後任命的，但他還是要呼籲大法官「拿出皇后的貞操、司法的良心」，做出正確判決。

民眾黨發布聲明，多數民意支持國會改革，立法院也對覆議案作出決議，賴總統宣布施行法令卻堅稱違憲，甚至要求釋憲結果出爐前，在野黨不可貿然行動，形同侵害大法官職權。

中廣前董事長趙少康說，大法官全都是民進黨提名的自己人，可以掌控釋憲結果，都讓賴清德有恃無恐；賴清德寧願讓國政空轉，也要全面開戰，就是不想讓「雙少數總統」被看不起，獨裁總統的心態昭然若揭。