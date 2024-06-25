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國會改革危及商業機密?藍：只查官商勾結 不會查台積

台灣新聞組／台北25日電
國民黨黨團總召傅崐萁表示，沒有人會去調查台積電。(記者林伯東／攝影)
國民黨黨團總召傅崐萁表示，沒有人會去調查台積電。(記者林伯東／攝影)

立法院三讀通過國會改革相關法案，賴清德總統昨簽署法案並宣布聲請釋憲，更提到國會調查權恐危及商業機密。國民黨團總召傅崐萁反駁，「沒有人會去調查台積電」，只有官商勾結廠商才會被邀請到立院作證，賴清德不要侮辱台積電。民眾黨立委張啟楷則表示，立委敢問台積電商業機密早就被罷免了，民進黨害怕弊案穿幫才會一直散播謠言。

對於賴清德稱國會聽證權、調查權會影響外資到台灣投資意願，傅崐萁昨強調，立法院若行使聽證、調查，都是針對過去8年民進黨政府弊案，只有官商勾結的廠商，才會被邀請到立院作證，而且立院不會對作證的人判刑，是由司法機關地檢署偵辦調查後由法院判決，呼籲賴清德不要汙辱台積電、民進黨側翼不要造謠，台積電是台灣之光、護國神山，「沒有人會去調查台積電」。

張啟楷表示，民進黨到目前為止，一直在嚇人民跟企業，以現在的社會氛圍來看，「113名立委，有誰敢調台積電來問話，問他們的商業機密跟核心價值？」如果有人敢做這種事情，該名立委早就被罷免，就連所屬的政黨都會被罵到臭頭。

賴總統表示國會改革修法恐讓國內外廠商營業祕密不保，包括台積電、聯電和力積電等半導體大廠昨天都表示不做任何回應。下游科技業坦言，未詳細研究該法律，不清楚規定，但都會遵守法律。不過，業者私下認為，不清楚該法如何執行？且若要調查、聽證涉及事件複雜，應該也要有專家參與。

工總則表示，若國會要求企業當證人，當然實話實說，但該保密的還是有保密義務，因此並不擔心。

至於是否會如賴總統所稱對經濟產業的發展帶來任何衝擊，或包括台積電等公司的員工也被傳喚調查，進而洩漏商業祕密，由於目前沒有具體的調查行動，企業界多保持緘默，靜觀此法實施後是否真的帶來不必要的困擾。

美國商會表示，從美國商會的角度來看，這項新立法的許多元素並不陌生，美國國會也有類似的聽證權，但最終關鍵在於其如何實施和運作，所以目前還沒有任何評論。

台積電 賴清德 民進黨

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