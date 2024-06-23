大屋頂下／「爾為小組長、我是召集人」 賴清德效顰習近平

賴清德總統。(本報資料照片)

賴清德 宣布在總統府設立三個任務編組委員會，引發議論。

一、必須面對憲政體制正當性的公評。二、如此大張旗鼓，是要為賴清德台獨、非核兩大鐵桿政策背書？或是要為挪移這兩塊神主牌進行鋪墊？

先談憲政體制正當性。此舉引發「超級總統／太上行政院長」的議論，即在探究憲政權責正當性的分際。

賴清德方面的說法是，美國、日本皆有範例。但美國是總統制的典型，日本是內閣制的典型，總統與首相在憲政體制上均是當然的最高行政首長。但是，我國憲法卻是雙首長制，不可比擬不倫。

賴清德的這個舉措，像極了習近平 。中共 建政以來，在「中共總書記（或主席）／國家主席／國務院總理」三者的權責分際，隨著主角人物的主觀條件與時代背景的客觀變遷而有浮沉變化。至江澤民與朱鎔基的搭檔，居然出現有一點「雙首長制」的味道；輪到胡錦濤與溫家寶，則「胡溫體制」已成一般接受的概念。但是，到了習近平與李克強，很快就不再有人說「習李體制」。習近平密集設置了許多「小組」（迄今至少有七個），本人皆任小組長，如中央全面深化改革領導小組、中央外事領導小組、中央財經領導小組、中央網路安全和信息化領導小組等…。全覆蓋地侵奪了國務院的角色與權力，國際上稱習近平為「萬能主席」（the chairman of everything），至此中共的中樞憲政權責體制已被習近平摧毀。

然而，中共畢竟是黨國體制。憲法明文規定，「中國共產黨的領導是中國特色社會主義最本質的特徵」。此一規定當然違反「法後之法」（自然法），但畢竟已是憲法明文。因此，習近平在「中共總書記／國家主席／中央軍委主席」三合一的身分下，也就有了「小組長治國」的操作地位。

然而，中華民國憲法體制與中華人民共和國憲法體制畢竟不同，賴清德與習近平的憲法角色也迥然而異。

習近平在黨國體制的憲法下，或許可用設置小組並自任小組長的手法侵奪國務院的角色與權力。但賴清德在雙首長制的憲法架構下，竟以設置委員會並自命召集人的手法侵奪行政院的角色與權力，自然必須面對法理及政治倫理上的公評。

造成賴清德困境的原因是：一、憲法缺陷。雙首長制，經由國安會組織法，將總統的權力規定為泛稱的「決定大政方針權」，但限定在「國防、外交、兩岸關係及國家相關重大變故之相關事項」。如此一來，總統的權力，相應與憲法其他五權的互動關係，就彷彿有了楚河漢界的割分，河水與井水。二、現實逼迫。但是直選總統已經成為現實政治的中心，輿論不會認為總統的權責只限定在「國防／外交／兩岸」，政黨攻防更以總統為主要的政爭標靶（比如，馬維拉），則總統必然不能自困於「總統三權」。於是，總統的政治角色遂陷於「憲法缺陷／現實逼迫」的矛盾之中。

不過，這些皆是七次修憲留下的遺害。但是，就憲法論憲法，賴清德的「召集人」，確實比習近平的「小組長」更站不住腳。參閱6月9日〈大屋頂下／青鳥沒有飛進立法院 虛位以待賴清德國情報告〉。

再論這三個委員會究竟是要為賴清德抬轎子，還是要為他搭下台階？三個委員會的三大議題，其中「氣候變遷」的主題是能源轉型，「全社會防衛韌性」的主題則必須鎖定在兩岸關係。而這兩個主題的交集點，即在回應黃仁勳吹響的「台灣是AI革命中心」衝鋒號。至於「健康台灣推動委員會」，只是插花，陪榜而已。

首先，其實依據現行憲政體制，完全即可推進這三大議題，不必另設委員會。例如：能源轉型，行政院長卓榮泰難道就不能號召產官學一起來？如今卻非要將經濟部長郭智輝糟蹋得像小丑，竟說要將核三延役留待委員會討論。又如，全社會防衛韌性委員會，賴清德是召集人，蕭美琴、潘孟安、吳釗燮是副召集人，那麼只要國安會即可推進，更何必疊床架屋？

歸納而言，設置委員會（主要是氣候變遷與社會防衛）是為了必須爭分奪秒回應「AI革命中心」所引爆的社會共同憧憬。因為，這不只是一個科技與經濟的議題，其實在根本上更是國家生存戰略的頂層選擇。參閱6月16日〈大屋頂下／兩張台灣地圖的抉擇〉。

說到底，這個選擇就是：台灣究竟要選擇做一個「台獨島」、「非核島」？還是要選擇做一個「AI智慧島」？

如前文所述，賴清德現在的難題是：他究竟是想用這些委員會來為他台獨、非核兩大鐵桿政策背書？還是想用來為他的轉彎轉型搭下台階？

童子賢是「氣候變遷委員會」的焦點。沒有理由認為，童子賢入列是他想要做第二個郭智輝。賴清德沒有請出童子賢為首選閣揆，如今童又名懸榜上，可見賴童兩人皆未死心。接下來，無論童子賢將如何為賴清德的「非核」抬轎，或為賴清德的「返核」搭下台階，都是一場鑼鼓頻催的好戲將要登場。

至於「全社會防衛韌性委員會」，離開了兩岸戰略即無討論基礎。「首戰是否終戰」，不是台灣投不投降的問題，而是必須想定台灣在「終戰」的狀態及代價如何？台灣是全盤勝利高奏凱歌？還是戰到最後一兵一卒做一隻陣亡的刺蝟？

賴清德必須誠實面對，台灣沒有人反對「備戰」（1970年代中華民國還暗地研發核彈，那種「國防自主」的雄心壯志比潛艦國造更酷吧？），但台灣更有鮮明的民意反對「引戰」。因此，在討論兩岸戰略時，雖要部署「備戰」的「軍事戰略」，更重要是要建立「不引戰」的「政治戰略」。

如此始能談「全社會防衛韌性」。

賴清德的立場是「既要台獨／又要和平」，但台獨與兩岸和平水火不容。因此，委員會必須首先確立兩岸的政治戰略，再去談軍事戰略。賴清德究竟要委員會為他的「用台獨引戰」背書？或為他轉彎到「用中華民國備戰」搭下台階？賴清德必須要用「周處除三害」的心志，來面對「備戰／引戰」的分歧。

賴清德搞台獨，黃仁勳唱AI，多麼滑稽，難道這是台灣的未來嗎？

台灣如果要實現「AI智慧島」，台灣就不可以是「台獨島／非核島」，其理至明。因為，鳳凰不會在火藥庫上築巢。

賴清德以「召集人」媲美習近平的「小組長」，皆有「親自指揮／親自部署」的雄心壯志。這是東施效顰？還是青出於藍？拭目以待。