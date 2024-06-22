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新聞評論／賴清德設3委員會擴權 更印證應赴立院報告

聯合報社論
賴清德決定在總統府內設立國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會以及健康台灣推動委員會等三個委員會，由他擔任召集人。圖為日前他主持第23屆國際急診醫學會議大會開幕典禮。(記者許正宏／攝影)
賴清德決定在總統府內設立國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會以及健康台灣推動委員會等三個委員會，由他擔任召集人。圖為日前他主持第23屆國際急診醫學會議大會開幕典禮。(記者許正宏／攝影)

賴清德就任滿月一事無成，竟進而宣布在總統府成立「國家氣候變遷」、「防衛韌性」和「健康台灣」等三大委員會。此舉，不僅疊床架屋，更是總統擴權侵犯行政院權責。賴總統宣稱，成立這些委員會的目的，是為「全方位的社會對話」，並「讓台灣的策略，成為世界的解方」。事實上，三大委員會非但難以成為解方，更會製造施政混亂，其結局已可預見。

總統府能否成立「任務編組」的單位，外界一直有不同看法。馬英九時期，曾提案修「中華民國總統府組織法」賦予總統此一權限，因民進黨強力杯葛而作罷。荒謬的是，蔡英文任內，總統府卻設立了年改、司改、新南向、原住民歷史、及轉型正義等多個委員會及辦公室。民進黨對這種無法源的擴權，反樂在其中。

這次賴總統設立的三大委員會，與過去李登輝至蔡英文時期成立的府任務編組，在定位上有著明顯不同。過去總統府成立類似單位，一則或具有憲政性質、或涉及跨部會業務，如李登輝任內的「國統會」或陳水扁任內的「人權諮詢委員會」；二則或具有明確的政策目的及設立期限，如馬英九時代的「資安委員會」，蔡英文時期的司改、年改委員會等。

但賴清德的三大委員會，「國家氣候變遷」與「健康台灣」的政策明確性不足，其實應屬行政院職權。賴清德藉委員會的運作，可以概括方式包山包海地介入行政權的行使。至於「防衛韌性」委員會，則是總統國安權力的一部分，和國安會、國安局角色重疊，根本是疊床架屋。

此外，過去除國統會主委由總統兼任，其餘委員會都由副總統召集。這次賴總統不僅自兼三大委員會召集人，並指派政院副院長鄭麗君、政委陳時中等人任副召集人，等於以「任務編組」方式將行政院置於自己指揮之下。賴總統如此作法，是否意味他對卓榮泰內閣的不信任？賴總統不去補強府院黨的協調溝通，卻藉此直接收繳行政權，便是把總統擴權發揮到極致。

三個委員會雖「每季開會一次」，但這些副召集人不是內閣閣員就是賴清德親信；如此一來，行政院運作要聽誰的？事實上，「與社會對話」本來就是政府該做的事，如今卻假手三委員會來做，難道行政院都不必傾聽民意？再說，目前府院對社會輿情已置若罔聞，如今再用三委員會阻隔，賴政府的社會溝通只會更不順暢。再如，陳時中以政委兼任「健康台灣」委員會副召集人，未來衛福部相關政策是陳時中或衛福部長邱泰源說了算？若有歧見，賴總統要站在哪一方？

目前賴總統最大的問題，是不肯謙卑面對雙少數政府的現實，不肯誠實面對供電跳電的危機，卻採取對抗策略擴大紛亂。成立三大委員會，只會稀釋社會共識，加深行政機制運作的紊亂與權責不明，卻無助社會對話或解決問題。賴清德這種任意擴權的作法，其實更印證「國會改革法案」之必要。原因是，目前的總統幾已淪為「有權無責」的狀態，既不受任何機構監督制衡，還能擅自侵奪行政院職權。如果總統連赴立法院作國情報告都不必要，如果也能不就立委的提問作答；那麼對一個濫權又不顧國家安危的總統，人民難道只能對他束手無策？

當民進黨針對國會改革法案指責「國會擴權」時，它其實在顛倒黑白；這次賴清德成立三大委員會直接把手伸入行政權，這才是真正的擴權。在野黨不妨就此聲請釋憲，並刪除三大委員會相關預算，以免體制崩壞而權責失衡。

賴清德 陳時中 蔡英文

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