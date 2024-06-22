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國會改革法案若裁定暫時處分 藍委：如立院被宣布廢除

記者王千豪、屈彥辰／台北22日電
國民黨立委羅智強說，連任的31位綠委，有84%曾連署過國會改革法案或提案。(本報資料照片)
國民黨立委羅智強說，連任的31位綠委，有84%曾連署過國會改革法案或提案。(本報資料照片)

國會改革法案能否順利上路仍充滿不確定性，國民黨立委表示，如果憲法法庭裁定暫時處分，將是對民主憲政的最大危機，呼籲大法官自重。前立委林濁水則批行政院長卓榮泰說法，把前總統陳水扁等人當做憲法白痴。

憲法訴訟法規定，憲法法庭為避免憲法所保障之權利或公益遭受難以回復之重大損害，且有急迫必要性，而無其他手段可資防免時，得依聲請或依職權，就案件相關之爭議、法規範之適用或原因案件裁判之執行等事項，為暫時處分之裁定。經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。

國民黨立委羅智強表示，這一屆的大法官全部由民進黨提名，最極端的狀態就是祭出暫時處分，把這個國會改革法案的效力凍結，這樣子的話是對民主憲政的重大危機，等於立法院被賴清德總統，以及民進黨倚靠的大法官們直接宣布廢除了。

立法院司法及法制委員會國民黨籍召委吳宗憲表示，以他對於法律及憲法的理解，國會改革法案完全不符合暫時處分，因為暫時處分必須要有急迫性的需求，可是今天國會改革並沒有無法回復的問題，「我敢公開跟大家說國會改革法案沒有急迫性」。

假設未來大法官若裁定暫時處分，國民黨是否杯葛大法官人事案？國民黨團首席副書記長林思銘表示，假設大法官裁定暫時處分，他們對於不管是司法院預算，尤其大法官預算，以及相關人事案等，都會有因應的對策跟做法。

吳宗憲則說，目前沒有預測會怎樣，如果大法官這麼做的話，他們會挑一個有效，且對社會影響會比較小的方式去處理。羅智強也說，先等大法官有所行動之後，再來相應，現在暫先不預判。

此外，民進黨團總召柯建銘稱行政院覆議案報告書，從維持憲政體制及尊重憲法原則上立論，見解無懈可擊，必留立法院青史、國會永誌於錄，當之無愧。卓榮泰以最高行政機關、憲政機關的閣揆身分，加以本身是法律人，用四兩撥千斤、不急不徐之語，完勝國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌以降所有藍白立委。

林濁水則在臉書貼文說，他震撼卓榮泰竟說過去民進黨許多國會調查權、藐視國會罪的提案，掌握國會多數也沒通過是因為有違憲之虞，意思是台大大律師陳水扁等提案人都是憲法白痴，令他太震撼了。

國民黨立委羅智強說，林濁水說法還客氣了，連任的綠委有31位，當中有84%曾連署過國會改革法案或提案，請問過去的他們是憲法白痴，還是今天的他們是憲法白痴？他還可以繼續加，請問賴清德、高雄市長陳其邁、行政院副院長鄭麗君、駐日代表謝長廷是憲法白痴嗎？

至於柯建銘說更危險的時刻要來了，羅智強酸，對民進黨這個黑箱政府，當然是更危險的時刻要來。

大法官 國民黨 民進黨

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